La mise à jour de rentrée de Vagin Pirate + la sélection de septembre

L’été s’annonçait prometteur avec la nouvelle série Netflix, First Kill , avec des lesbiennes vampires. Mais hélas, l’idée autant sympatoche qu’elle est, ne s’est vraiment pas matérialisée en quelque chose de cool. C’est malaisant et il n’y a aucune alchimie entre les actrices principales.

Sara Quin, la moitié du groupe Tegan & Sara (oui les jumelles canadiennes les plus connues du Gouinistan), vient d’annoncer sa maternité sur insta! Congrats !

Accrochez-vous pour la saga people la plus spicy de l’été. Vous vous souvenez de Fletcher ? Elle avait sorti tout un album assez hot sur sa rupture avec son ex, Shannon. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, maintenant, Shannon sort avec Becky, et Fletcher a l’air de prendre son pied en tournée. Good for them. Sauf que, Fletcher vient de sortir une chanson qui s’appelle, Becky’s So Hot, dans laquelle elle dit, nous citons et traduisons :

«Es-tu amoureuse comme nous l’étions?

Si j’étais toi, je la garderais probablement.

J’ai envie de me la faire quand je la vois.

Parce que Becky est si sexy dans ton t-shirt vintage.

Ooh, c’est elle que je devrais détester

Mais je veux savoir quel goût elle a.»

Okééé, c’est osé. Surtout qu’on apprend très rapidement sur Tik Tok que Shannon et Becky n’ont pas vraiment donné leur accord, et elles n’ont pas l’air enchantées de ouf. Oups. De son côté, Fletcher trace et sort un clip very steamy avec Bella Thorne. Dernier retournement de situation en date Becky décide de sortir des t-shirts vintage reprenant le design du fameux t-shirt vintage de la chanson et d’y rajouter son nom. Yes Mama, clap back.

Et sinon, en bref, la chanteuse Kehlani a été castée dans la prochaine saison de The L Word: Generation Q. La rappeuse Syd a produit la chanson Plastic off the Sofa du super nouvel album de Beyonce et la DJ Honey Dijon a produit les titres Cozy et Alien Superstar sur ce même album. Hayley Kiyoko a sorti un nouvel album, Panorama, et a annoncé être en couple avec une ancienne bachelorette de la TV américaine. Les chanteuses Ashnikko et Arlo Park filent toujours le parfait amour.

Et pour finir, notre toute première pépite et all time favorite King Princess a sorti un super album Hold on Baby qui parle beaucoup de sa relation avec sa copine, very cuuuute.

Voilà, c’est tout, bisous si consentis et bonne chance pour la rentrée!

P.S: Petit cadeau de la rentrée, on a mis à jour notre playlist avec tous ces nouveaux sons, alors hésitez pas à vous abonner!

Bravo les lesbiennes

Bravo les lesbiennes, voici le nouveau mantra des lesbiennes et allié·e·x·s depuis plusieurs mois maintenant. On l’entend et le lit partout et on doit dire qu’on a adoré le scander lors des différents événements queer de l’été. Mais ce qu’on souhaite savoir, c’est d’où vient ce slogan de génie??

Ni une ni deux, il y a quelques mois on écrit au journaliste Hanneli (@hali_bottom) pour lui demander s’il connaît l’origine de cette phrase, et non hélas il ne peut nous répondre. Cependant, quelques semaines après, on constate que Hanneli a mené l’enquête et a trouvé plein d’indices et surtout la probable origine de cette phrase mythique! Tout aurait commencé au mois d’août 2020 lors d’une soirée en non-mixité lesbienne à Paris. Quelque temps après le confinement et dans l’euphorie de se retrouver en communauté choisie, la fin de la soirée se termine par un «Bravo les lesbiennes», puis Twitter s’enflamme! On vous invite à aller consulter le post à la une de @hali_bottom pour connaître tous les détails.

BREF BRAVO LES LESBIENNES!!!!!

https://www.instagram.com/hali_bottom/?hl=fr

Rina Sawayama – Hold The Girl



C’est le retour de la queen pop Rina Sawayama. Après nous avoir fait danser sur son hit Comme des garçons (Like the Boys) en 2020 et chialer sur son titre Chosen Family en duo avec Elton John en 2021, Rina revient avec trois singles avant la sortie de son album, prévue le 16 septembre (Hold the Girl sur le label Dirty Hit Records).

Ce qu’on adore chez Rina c’est la multiplicité de son univers à la fois pop, rock, R’n’B, ou même house. Elle nous surprend à chaque sortie et on en veut toujours plus. Cet été, elle nous a offert le titre rock This Hell, suivi de Catch Me in the Air, un titre tout en pop, et il y a peu Hold The Girl, un revival très 90s. Rina continue son ascension fulgurante et son album figure déjà au sommet de notre agenda des sorties très attendues de cette rentrée!

Lara91K – Pinky



Lara91K est une artiste argentine de 31 ans. Elle débarque avec son nouveau single Pinky, une série de promesses à sa nouvelle copine, notamment de prendre soin d’elle, de l’épouser et de la…baiser! Filez regarder son clip, une véritable célébration de leur relation!

On n’en connaît que trop peu sur cette artiste, mais on apprécie sa générosité sur les réseaux et on vous conseille l’écoute de son album Como Antes sorti au début de cette année, doux mélange de R’n’B espagnol et de pop actuelle. Promis, si on en découvre plus on vous update au plus vite!

Doechii

Doechii est une rappeuse de 23 ans qui n’est pas là pour rigoler, beaucoup de gens voient même en elle le futur du rap féminin aux USA. Les singles se suivent et tapent tous aussi fort. Elle vient de sortir un EP she / her / black bitch dans lequel elle pose aussi un remix d’une de ces chanson avec l’iconique artiste SZA.

Vagin Pirate vous invite à aller voir les clips des chansons Crazy et Persuasive, qui vous donneront un bon aperçu de la puissance de Doechii.



A League of their Own – Amazon Prime

A League of their Own ou Une équipe hors du commun en francais, c’est un film culte des années nonante, inspiré de faits réels, qui raconte les débuts de la ligue féminine de baseball américain. À l’affiche on trouvait Tom Hanks, Geena Davis (icon), Madonna (icon), Lori Petty (icon) et Rosie O’Donnell (icon). Si vous ne l’avez pas vu, on ne vous en dit pas plus, filez le voir, mais surtout réjouissez-vous du remake qui sort là, cet été! Le premier épisode est sorti le 12 août, est réalisé par Jamie Babbit, la génie derrière le film culte lesbien But I’m a Cheerleader et possède un casting qui n’a rien à envier à son prédécesseur.

Vagin Pirate aime que Maybelle Blair, une des personnes qui à inspiré le film et la série, ait fait son coming out lors d’une séance de presse récemment! Maybelle qui a aujourd’hui 95 ans prouve qu’il n’y a pas d’âge pour sortir du placard!