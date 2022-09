L’Organisation Suisse des lesbiennes (LOS) lance une pétition contre le non-remboursement de la PMA aux couples de femmes

Dans une pétition publiée le 1er septembre 2022, l’Organisation Suisse des Lesbiennes (LOS), faîtière nationale des femmes lesbiennes, bisexuelles et queer, dénonce fermement le fait que l’orientation sexuelle soit le seul critère sur lequel les assurances maladies se basent pour remboursemer ou non la procréation médicalement assistée (PMA).

L’organisation explique: «Lors des discussions parlementaires sur le “mariage pour tous”, la volonté de guider les couples de lesbiennes vers des cliniques de fertilité suisses s’est imposée, sans quoi les deux parents ne seraient pas reconnus comme mères de l’enfant dès la naissance. Il est donc important que le Parlement et les caisses maladie veillent à présent à rendre le don de sperme accessible.» Or, les coûts importants de la procédure (chaque tentative coûte a minima 2000 francs) contraignent toujours de nombreux couples de lesbiennes à recourir à des solutions moins coûteuses, comme recourir à la PMA à l’étranger et utiliser des méthodes artisanales avec une insémination “Do it yourself” avec un donneur de sperme privé.

Condamnant fermement cette inégalité de traitement, la LOS demande une mise à égalité du remboursement pour tous les couples qui ne peuvent pas concevoir d’enfant sans PMA par les assurances maladie.

Pour signer la pétition: https://www.organisation-lesbienne.ch/petition-pma/