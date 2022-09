Attraction des astres, l’horoscope de septembre

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Sage comme une image, Lio

Comme toujours, tu oscilles entre la Vierge folle et la Vierge sage, ce qui déroute parfois ton entourage! Cette rentrée est résolument rangée du côté sage comme une image. Rigoureusement résolu·e·x à l’efficacité, tant dans ton emploi du temps que pour ta santé physique et mentale, tu organises tes tâches avec une discipline de fer. Ton seul objectif: la sérénité. «Et tu y parviens!», encouragent les astres.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: To Be Loved, Adele

«Ton calme et ton aplomb à toute épreuve finissent par payer» te signalent les astres. En conséquence, quelques opportunités professionnelles très alléchantes se concrétisent enfin. Très stimulant, ce regain d’intérêt et de reconnaissance pour tes compétences! Cette énergie créative a un effet domino dans tous les domaines de ton existence: tes ami·e·x·s recherchent ta compagnie. Oui, tu es aimé·e·x!

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Big Time Sensuality, Björk

En quête de sensations fortes, tu es servi·e·x! Tu es en effervescence à tous les étages de ton corps, tu joins l’utile à l’extase en combinant des projets professionnels avec des aventures humaines très excitantes, à en perdre la tête même. «Ne t’en prive surtout pas!», s’exclament les astres. Cerise sur le gâteau, cet état de grâce se prolonge dans les mois à venir.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Relax, Frankie Goes To Hollywood

Toutes les bonnes résolutions des vacances à entamer une rentrée sereine se sont volatilisées d’un coup? Les astres te sentent stressé·e·x et tendu·e·x en cette rentrée. «Relax, take it easy!», te chantent-ils en chœur. Le surmenage que tu ressens te met sur la voie du conflit avec ton entourage professionnel. Heureusement, il n’y a pas que le boulot, la vraie vie est ailleurs. Vois tes ami·e·x·s sans modération!

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Changes, David Bowie

«Il y a du changement dans l’air!» se réjouissent les astres. Et ça pourrait commencer par un déménagement. En quête de sens à ta vie, tu rêves de t’engager dans des causes humanitaires et environnementales, fonce! Ton épanouissement personnel s’en verra décupler. Laisse tes ailes pousser et ne t’encombre pas des jaloux·se·s dans ton envol.

Verseau

21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Money, Cardi B

Tu es en passe de devenir un·e·x expert·e·x comptable! Les chiffres te passionnent, tu les mets en perspective avec philosophie et tu gères tes différents budgets avec un grand talent et sans compromis. La tête bouillonnante de projets, n’oublie pas de dormir afin de garder cette énergie vive le plus longtemps possible! «Bois beaucoup d’eau» te rappellent les astres. Pour te rafraîchir les idées.

Poisson

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: True Colors, Cyndi Lauper

«Sois plus à l’écoute de… toi-même» te conseillent les astres. Le temps est venu de revoir des priorités et faire passer le boulot au second plan. Finies les heures sup, l’excès de zèle ne mène à rien sinon au stress. Si certaines personnes font barrage à tes opinions, garde-les précieusement pour toi et partage-les de façon constructive avec d’autres. Souviens-toi qu’on ne fait pas avancer un âne qui n’en a pas l’intention.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Can’t Stop The Feeling, Justin Timberlake

Dure, la rentrée. Tu traînes les pieds, motivé·e·x à rien. Nostalgique de tes vacances, tout te paraît être une montagne aujourd’hui. Alors tu râles partout et sur tout. À celleux qui te demandent comment tu vas, tu réponds inlassablement que tu es fatigué·e·x. Ressaisis-toi, fais une sieste et fais de beaux rêves! «Le réveil promet d’être harmonieux d’ici quelques semaines» promettent les astres.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Hero, Mariah Carey

«Tête baissée, tu fonces avec une détermination sans précédent», observent les astres. Ta forme physique et mentale est resplendissante, tu rayonnes et croules sous les sollicitations. L’énergie stimulant l’énergie, ton moteur est loin de caler. Sur cette lancée, inscris-toi à un cours de sport que tu aimes, cela te permettra de continuer de succomber aux sucreries sans culpabiliser.

Gémeau

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Freedom, Pharrell Williams

Épris·e·x de liberté, tu as envie de prendre de la hauteur par rapport aux tracas du quotidien. Les astres abondent dans ton sens et t’encouragent à rompre avec la monotonie. La dynamique est la bonne, mets tout en œuvre pour briser la routine et prépare-toi à l’aventure. Concrètement, commence par un grand tri dans tes affaires. Délesté·e·x du superflu, tout deviendra plus limpide et léger!

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: New Rules, Dua Lipa

En ce moment charnière dans ton existence, «tu t’apprêtes à basculer dans l’inconnu et tu auras tout à y gagner» assurent les astres. À commencer par des nouvelles rencontres qui sauront agrémenter ton besoin de stimulation intellectuelle. Aucune évolution ne se passe sans turbulences, tu connaîtras des hauts et des bas. Mais sorti·e·x de ta zone de confort, tu seras 100% honnête avec toi-même. Bravo!

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: I’m Gonna Make You Love Me, Diana Ross

L’été te va décidément bien au teint. «Miroir de ta santé physique et mentale, ton moral est inaltérablement au beau fixe» observent les astres. Ainsi ressourcé·e·x à bloc, tu croques à pleines dents dans le monde qui t’appartient. Tes idées originales trouvent écho parmi tes interlocuteur·trice·x·s, qui te suivent sans hésiter dans tes projets, même les plus fous et les plus ambitieux.