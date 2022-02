Les Pépites de février par Vagin Pirate

On est de retour, on espère que vous avez traversé ces fêtes dans la sérénité et la santé! Pour cette rentrée de février on va vous en mettre plein les oreilles avec du son queer! On vous propose aussi un peu de lecture féministe, un docu militant et une app pour de nouvelles rencontres amicales ou romantiques!

Lalla Rami

Inchallah

Lalla Rami, rappeuse marocaine, nous a balancé son premier titre au mois de décembre, Inchallah. Lalla, ça veut dire Madame, mais c’est aussi un titre attribué aux princesses dans la culture marocaine. C’est une manière, pour cette artiste transgenre, de s’affirmer et de s’imposer dans une culture (rap) encore très machiste. Vous en apprendrez plus sur elle et sur deux autres rappeuses de la communauté LGBTIQ+ dans le documentaire Queer proposé par BrutX.



Vagin Pirate aime son flow, ses textes et sa fierté et attend la suite de ses titres avec impatience.

LEX

App de rencontre

On en a marre de Tinder et de ces applications de rencontres qui ne mènent à rien! Bonne nouvelle, il existe une alternative. Lex est une app de rencontre romantique et amicale pour les personnes lesbiennes, queer, trans* et non-binaires qui nous vient tout droit des USA. On dit oui!

Lex, c’était à la base un compte Instagram qui s’appelait Personals et qui s’inspirait de petites annonces écrites dans un magazine érotique féminin des années 80’s – 90’s. Des personnes lesbiennes y détaillent leurs désirs et leurs exigences romantiques.

Lex a repris cette façon de faire et propose maintenant une app qui permet de laisser des petites annonces pour trouver quelqu’un·e·x dans les alentours. Pas de photo ici, que du texte! Si l’app a un franc succès dans les pays anglophones, elle est encore timide en Suisse. Allez au travail, on réfléchit touxtes à une petite annonce et on la poste sur Lex!

Vagin Pirate aime penser qu’il est possible de trouver des potes et/ou des amant·e·x·s online avec bienveillance et adore le design nickel de l’app!

Cat Burns

Free

Quand on a découvert Cat Burns sur Tik Tok, ça a tout de suite été le coup de foudre. Cat est une jeune artiste londonienne qui s’est fait connaître avec des super covers pendant le confinement. Elle vient de sortir un nouveau single, Free, qui parle du courage nécessaire pour faire son coming out auprès de sa famille tout en restant fidèle à qui l’on est. Les chansons Go et It’s Over valent aussi le détour. A parier qu’on va entendre parler de Cat Burns en 2022.



Vagin Pirate aime la chanson Into You et son clip, beaucoup trop chou tout en apportant une visibilité essentielle d’amour queer noir.

Nos Mutineries

Mango Éditions

Foncez acheter cette BD fraîchement publiée chez Mango Editions. Nos Mutineries, c’est une arme, un manuel, un outil de défense pour tous ces moments où on s’est dit: «C’est ça que j’aurai dû répondre à ce pauvre Ouin-Ouin au taf l’autre jour». Chaque chapitre de cet ouvrage est axé sur un argument pourrave qu’on entend touxtes chaque jour et nous apprend à le dégommer.

Vagin Pirate aime ce travail d’écriture et de dessin réalisé à quatre mains par Eve Cambreleng et Blanche Sabbah , si vous ne connaissez pas encore leur travail, foncez les suivre sur les réseaux.

Çohu – Lève toi

Çohu, une production SRF, diffusé sur Play Suisse et Arte TV

On a adoré cette mini série en 3 épisodes qui suit le parcours d’une militante féministe ainsi que d’un militant transgenre dans les rues de Pristina au Kosovo. Adelina et Lendi se battent contre une société encore très patriarcale et peu ouverte sur les questions LGBTIQ+. Çohu ça veut dire «Lève-toi», ça représente cette force et ce combat mené par ces jeunes militant·e·s qui croient à un avenir meilleur dans leur pays.

Vagin Pirate aime le slogan crié par les manifestants «On marche, on ne fait pas la fête» et l’intersectionnalité de leurs luttes!

Lauren Sanderson

Everyone’s Pretentious & I’m Bored

Lauren Sanderson, artiste américaine qui balance entre pop et rock avec désinvolture, vient de sortir un nouveau single Everyone’s Pretentious & I’m Bored. Sanderson a un talent sans faille pour créer des lesbian bangers, tels que Girl from the Internet, Queen Bee ou Frustrated.



Vagin Pirate aime la Big Dyke Energy de Lauren Sanderson qui s’observe dans tous ses clips.