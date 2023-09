Ma devise favorite? «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris»!

Illustratrice, Andrea Vollgas a co-créé en 2015 la galerie We show off, gérée par et pour les femmes. Depuis 2019, elle réalise des œuvres pour des ONG queer comme Pride Zurich ou Checkpoint. Ses thèmes de prédilection? La queerness, le féminisme et l’acceptation des corps.

Ma vertu queer préférée

Le pouvoir de la communauté. Si nous le souhaitons, nous avons le pouvoir de créer une famille choisie, de nous soutenir mutuellement, d’affronter le monde pour protéger les minorités qui nous entourent.



Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Que nous nous soutenions mutuellement et qu’ils restent à mes côtés, peu importe les idées folles que je propose.



Le principal trait de mon caractère

Mon nom de famille en dit long [ndlr: Vollgas signifie «à pleins gaz» en allemand]. Je suis passionnée et je n’ai pas beaucoup de patience. Mais je peux aussi procrastiner avant de me lancer.

Mon principal défaut

Ma partenaire dit que je suis trop gentille. C’est difficile pour moi de dire non. Aux gens qui me demandent quelque chose, mais aussi à mes propres idées et passions.

Mon occupation préférée

J’aime lire et faire du crochet, de préférence avec mes chiens et ma partenaire, blotti·e·x·s dans mon van en regardant l’océan. Mais être à la maison me convient aussi.

Mes héro·ïne·x·s dans la vie réelle

Toute personne qui doit vivre sous le régime de l’oppression, qui se bat chaque jour et mène malgré tout la meilleure vie possible. Je vous vois et j’admire chacun·e·x d’entre vous.

Ce que je déteste par-dessus tout

Que nous vivions dans un monde où la haine et la cupidité règnent sur tant d’entre nous. La haine envers nous-mêmes, les autres et la planète. La cupidité pour plus d’argent et de choses matérielles.

Le don de la nature que je voudrais avoir

La patience. J’aimerais renvoyer ce type d’énergie.



Mon état d’esprit actuel

Je suis en vacances en ce moment, en train de regarder les pins, en écoutant l’océan. Mais mon esprit est en train de bouillonner avec de nouvelles idées, ce qui rend difficile le fait de se détendre. Je laisse les choses se faire.

Ma devise favorite

«Soyez vous-même, les autres sont déjà pris», Oscar Wilde.

Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram @vollgasstudio, ou sur son site web www.vollgas.studio