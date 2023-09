L’heure est à la détente: 5 idées pour un automne en or à Gstaad

Fondues en plein air, promenades à travers des forêts aux couleurs flamboyantes et températures clémentes : tout cela suscite une irrésistible envie de se rendre à Gstaad. Nous te proposons ici quelques idées pour des moments de détente réussis.

Pourquoi attendre l’hiver? Accorde-toi tout de suite un changement de décor et viens profiter du majestueux paysage de montagne du Saanenland. Que ce soit pour un week-end normal ou prolongé, un large éventail d’activités t’attend à Gstaad. Voici quelques suggestions.

1. Le lac de Lauenen, un paradis pour randonneurs proposant tous les niveaux de difficulté

Un petit coin de paradis t’attend sur les rives du lac de Lauenen, au-dessus de Gstaad. Un sentier jalonné de cascades, de forêts et de prairies fait le tour du lac. Pour s’y rendre, rien de plus simple : il suffit d’emprunter la ligne du car postal Gstaad-Lauensee qui circule jusqu’à fin octobre. C’est gratuit pour les détenteurs de la Gstaad Card (voir ci-dessous). La promenade dure environ 50 minutes et le sentier de randonnée est en grande partie plat. Celles et ceux qui souhaitent parcourir un peu plus de kilomètres avec du dénivelé positif peuvent combiner une visite au lac de Lauenen avec une randonnée par le Höhi Wispile.

L’itinéraire de randonnée panoramique de Lauenen via Tüffi et retour est également vivement recommandé. Après une randonnée difficile, le meilleur moyen de récupérer sur le plan physique est de se détendre dans l’une des nombreuses oasis de bien-être de Gstaad.

2. Qui a dit fondue en plein air?

Au total, huit caquelons géants et deux cabanes à fondue sont installés sur plusieurs sites en plein air autour de Gstaad. Ils sont accessibles à pied, à VTT et, pour certains, même en car postal, et constituent un lieu idéal pour déguster une fondue en plein air. À partir de cet automne, l’offre sera complétée par un nouveau site au Rinderberg, au-dessus de Zweisimmen. Le point commun entre tous les caquelons géants et cabanes à fondue ? Une vue fantastique sur les montagnes environnantes, qui rend la fondue encore plus délicieuse !

Autre possibilité : fais remplir ton sac à dos pique-nique gstaadois de délicieuses spécialités automnales comme du fromage d’alpage, des noix ou des baies et savoure un souper tout en te relaxant dans une prairie ou sur l’un des bains de soleil à disposition.

3. Pars sur les traces de Julie Andrews et Elizabeth Taylor

Passe un moment à flâner sur la Promenade de Gstaad. Dans cette coquette zone piétonne, il y a non seulement des restaurants, cafés et magasins à découvrir, mais aussi des œuvres d’art publiques, comme par exemple The Sitting Duck. La sculpture est un cadeau de l’actrice oscarisée Julie Andrews (Mary Poppins, The Sound of Music), qui entretient un lien étroit avec Gstaad depuis des décennies. L’actrice a offert le canard assis à la commune après avoir reçu la citoyenneté d’honneur en 2014.

Le Saanenland a toujours été un lieu de repli très apprécié des célébrités. Outre Julie Andrews, des stars comme Madonna, Elton John, Roger Moore, Valentino et Elizabeth Taylor ont passé beaucoup de temps à Gstaad. Liza Todd, fille d’Elizabeth Taylor, a d’ailleurs créé la statue de bronze Rosie : un veau en train de s’abreuver à la fontaine située non loin du Posthotel Rössli. Aujourd’hui, il est l’objet d’art le plus photographié de la Promenade de Gstaad.

En raison des nombreuses collections de renom figurant dans les établissements hôteliers, il existe à Gstaad une scène artistique vivante. Tu en apprendras plus sur ce sujet et sur les œuvres d’art jalonnant la Promenade ici.

4. Lever le pied au royaume du bien-être à Gstaad

Le Wellness & Spa-Hotel Ermitage à Schönried, sur les hauteurs de Gstaad, est répertorié comme gay-friendly par Pink Alpine et offre tout ce dont tu as besoin pour une détente totale. Les fondateurs, le couple Heiner Lutz et Laurenz Schmid, ont été parmi les premiers à ouvrir un bain salin en plein air à 1200 mètres d’altitude. L’Ermitage fait aujourd’hui partie des meilleurs hôtels wellness cinq étoiles de Suisse et possède l’espace bien-être le plus grand et le plus moderne de l’Oberland bernois.

Le Grand Spa de l’hôtel Le Grand Bellevue s’étend sur 3000 mètres carrés et dispose d’une Oasis Thermale, d’une piscine intérieure et d’un bassin de détente extérieur. Dépense-toi dans la salle de fitness à l’équipement moderne et déguste ensuite dans ta chambre les délicieux mets du Sushi Bar, élaborés avec le poisson le plus frais des Alpes !

Se détendre avec des éléments d’inspiration extrême-orientale: le Six Senses Spa de l’établissement Alpina Gstaad propose un large éventail de services consacrés au bien-être et à la santé. Ici, tu pourras profiter de massages, de soins du visage et de thérapies anti-âge intégrés dans des programmes wellness holistiques. Hammam, grotte de sel, lits d’eau chaude, douches expérience, douches froides et sauna avec chromothérapie sont autant d’équipements au service de ton bien-être.

5. Gstaad, haut lieu de la gastronomie

À Gstaad, le plaisir des papilles est à l’honneur tout au long de l’année ! Avec 278 points Gault & Millau et un restaurant une étoile au Michelin, la destination gastronomique offre un large choix de restaurants : en automne, de délicieux plats de gibier viennent garnir les assiettes et la traditionnelle Metzgete (plateau de cochonnailles) attire les gourmets dans les nombreux restaurants, notamment ceux du Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa à Saanenmöser, du Posthotel Rössli ou encore de l’Hotel Kernen à Schönried. Qui peut résister à de délicieux spätzli faits maison, accompagnés de chou rouge et de marrons caramélisés ?

Bon plan bonus : la Gstaad Card – la carte d’hôte numérique

Avec la Gstaad Card, les hôtes peuvent utiliser gratuitement les transports publics sur des trajets désignés entre le Saanenland et le Simmental. Une manière durable de profiter également de l’automne dans cette région de vacances. La carte d’hôte numérique permet en outre aux voyageuses et aux voyageurs d’accéder à plus de 80 expériences. Il existe également une offre pour les remontées mécaniques Destination Gstaad SA : une carte journalière spéciale est ainsi disponible au prix de 19.– CHF par adulte et 9.– CHF par enfant.