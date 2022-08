Le queerstionnaire de taje, membre du Collectif Oil Productions

Ma vertu queer préférée

La notion de communauté, et plus précisément le concept de famille choisie. Nous naissons tou·x·tes·s au sein de familles plus ou moins fonctionnelles et avoir sa famille queer qui comprend les luttes dans lesquelles on peut se trouver est très précieux.

La qualité que je préfère chez une personne*

La bienveillance, une personne qui soit à l’écoute, ouverte au dialogue, et dont on peut sentir et apprécier le soutien.

*taje a tenu à dégenrer cette question.

Le principal trait de mon caractère

Taquin·e. Certaines personnes diraient ado, ce qui est aussi un peu vrai. J’aime faire des blagues nulles qui ne font rire que moi.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

J’ai la chance d’avoir des copain·e·x·s incroyables, plein·e·x·s de générosité et de talent, une deuxième famille qui me fait sentir safe et pour laquelle je suis grandement reconnaissantx. Ce que j’apprécie le plus, c’est simplement le fait qu’iels existent et me fassent cadeau de leur amitié.

Mes poète·sse·x·s favoris

Romy Colombe K., que j’ai la chance de pouvoir compter parmi mes proches. Les mots justes, tranchants et aussi très doux de son livre Quelques fleurs / Some flowers (éd. Paulette éditrice) m’ont émux aux larmes et je le recommande vivement!

Mes héro·ïne·x·s dans la vie réelle

Alok Vaid-Menon, Tilda Swinton, et toutes les personnes qui cassent les codes de notre système binaire naze de près ou de loin.

Mes héro·ïne·x·s dans l’histoire

Mulan, une personne qui par amour et dévotion se sacrifie, se fait passer pour un homme et devient un grand guerrier. Plus jeune, je voulais être guerrierx, donc cette histoire était mon rêve. Sinon, Hachiko, le chien le plus fidèle de l’histoire. Il a attendu son maître tous les jours à la gare de Shibuya pendant 10 ans après le décès de ce dernier. Il y a une statue de lui à Tokyo que j’ai pu voir, j’ai d’ailleurs versé une petite larme. On ne mérite pas les chiens.

Le don de la nature que je voudrais avoir

Respirer sous l’eau!

Mon état d’esprit actuel

Bouillant

Ma devise favorite

No tears, just dreams!

https://oilproductions.ch/manifest/