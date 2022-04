Lectures queer en se découvrant d’un fil

Coup de Cœur

Album Jeunesse

Le rose, le bleu et toi !, Élise Gravel – La Courte échelle

Chouchou des petit·e·x·s mais aussi de «leurs» adultes, la Québécoise Élise Gravel a réussi, à travers ses histoires colorées à l’humour décalé, à pulvériser la réticence de milliers d’enfants envers la lecture! Dans ce nouvel album, elle les introduit aux stéréotypes de genre. En remplaçant les idées toutes faites (un garçon ne pleure pas, ce n’est pas un métier pour une fille) par des questions ouvertes (est-ce que les garçons ont le droit de pleurer? Et les filles de faire carrière?), elle déplace le point de vue et incite les enfants à réfléchir par eux·elles-mêmes. Un outil d’autant plus nécessaire lorsqu’on en arrive aux questions fondamentales, sur la liberté d’aimer qui on veut, le sens précis de «être une fille» ou «être un garçon», et le droit de chacun·e·x à être reconnu·e·x et respecté·e·x pour ce qu’iel est. À la fois drôle et sensible, ce livre est parfait pour tous les enfants qui se posent des questions, et plus encore pour celleux qui ne s’en posaient pas… Un petit bijou à avoir dans sa bibliothèque!

Portrait

Kate Millett. Pour une révolution queer et pacifique, Marie-Hélène Dumas, Libertalia

Figure majeure du féminisme aux États-Unis, l’artiste, auteure et théoricienne Kate Millett (1934-2017) s’est illustrée par sa lutte contre le patriarcat et l’homophobie, en dénonçant la difficulté d’être queer, gai ou noir dans la société. Le racisme systèmique, la violence institutionnelle, la guerre du Vietnam, et l’enfermement, se joignent à la cause de l’IRA, des Iraniennes lors de la révolution, ou de l’antipsychiatrie, dans les mouvements contestataires américains des années 1960-1970 qu’elle symbolisait.. Kate Millett, forte et courageuse, engagée sa vie durant pour un monde plus égalitaire et humain, incarne à elle seule tout un pan de l’histoire féministe et sociale de la fin du XXe siècle.

Sociologie

Etienne Galliand (Dir.), Inclusi(.f‧v‧e‧s). Le monde du livre et de l’écrit: Quelles diversités?, Double Ponctuation

Alors que l’existence de comportements sexistes graves est dénoncée au sein de certaines maisons d’édition et que la diversité n’est pas forcément au rendez-vous dans les professions du livre, il est possible de s’interroger: le monde du livre et de l’écrit est-il inclusif?

BD

Sophie Labelle, Assignée garçon : Ambiance trans de feu, Dent-De-Lion

Cette bande dessinée tirée du webcomic à succès Assignée garçon met en scène Stéphie, une jeune fille transgenre qui navigue à travers sa première histoire dʹamour, ses querelles avec ses camarades dʹécole et sa relation avec son père.

Littérature

Alice Baylac, Colza, Blast

Un roman évoquant le trouble de Colza, qui a trouvé sa liberté et sa voie au-delà des normes binaires. Il y est notamment question de la déconstruction de l’hétéronormativité, de la construction d’une identité queer et de la misogynie intériorisée.