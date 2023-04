Votre horoscope d’avril

Agir d’abord et penser ensuite... Tout le monde en mode Bélier ce mois-ci? Du cocktail Soleil-Jupiter en Bélier à la rétrograde de Mercure en Taureau, on joue avec les rythmes et on suit le tempo!

Le signe du mois

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Where Does My Heart Beat Now, Céline Dion

As-tu remarqué que beaucoup de célébrités sont natives de ton signe, comme – au hasard – Lady Gaga, Kristen Stewart ou Céline Dion? Eh bien si tu penses te prédestiner à une vie de star, cette première partie du mois sera tout à fait propice à tes ambitions! Petite notice d’emballage avec tes escarpins or et ton tapis rouge, cependant: il est TRÈS important que tu écoutes tes émotions et que tu sois sage avec elles.

Taureau

21 avril – 20 maI

Ta chanson du mois: Dear Diary, Pink

Têtu Taureau, je sais que tu adores être tout en tactile, douillet, charmes, draps de soie, odeurs des boiseries, douceurs des peaux et liqueurs de la vie, mais ce mois, le ciel va fortement insister pour que tu sois dans les mots, les analyses et les rectifications. Mercure va rétrograder dans ton signe lorsque le Soleil y entrera, alors bonne nouvelle, tu auras les bonnes énergies pour cogiter fructueusement!

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Hella Good, No Doubt

Chèr·e·x humanoïde à deux têtes électrisées, plus le mois avancera, plus il va te falloir accepter la grande expérience frustro-transcendantale de la lenteur! Laisse tomber les élans carriéristes dès le 21, et accorde-toi de grands espaces-temps dédiés à la pratique d’activités artistiques ou romantiques, car je te vois bien rose et/ou pinceau à la bouche! Calme et dialogue avec les matières plutôt qu’avec toi-même.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: The Power, Snap!

Nous Cancers avons la sale réputation d’être né·e·x·s avec un master en passive-agressivité en poche. Il n’y a pourtant de loin pas que les Cancers qui maîtrisent cet art! Et ce sera particulièrement vrai ce mois-ci – attention les vélos! Alors j’enjoins tou·te·x·s mes camarades crabes à montrer au monde leur capacité à demander et obtenir les choses clairement et calmement, car nous aurons la puissance pour. Master Emo-Force!

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Kanjiru, Aya Gloomy

Bel animal, j’ai un peu envie de t’envoyer faire de la peinture avec les Gémeaux ou travailler ta maîtrise de la formulation de tes besoins émotionnels avec les Cancers (cf. horoscopes précédents). Dès le 21, choisis une ou de douces personnes (que tu remercieras) pour te caresser le pelage – mais pas forcément dans le sens du poil! – pendant que tu fais le point sur toi-même avec sincérité, fermeté, bienveillance.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Pas de doute, Mylène Farmer

Le tumulte de ce mois qui va secouer passablement pas mal d’autres signes pourrait bien te passer un peu au-dessus, Vierge. Tu pourrais alors te munir de pop-corn et t’adonner tranquillement à un de tes passe-temps favoris: exercer ton esprit critique et te moquer un peu des autres. Autre option: sors de ta tête, fais des balades et va donner un peu de douceur autour de toi, car je sais que tu en as plein en stock.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Loverboy, Mariah Carey

Balance, si tu tombes amoureux·se vingt fois ce mois, ce n’est pas la faute de cet horoscope. Si tu fais trois nervous breakdowns par semaine, ce n’est pas la faute de cet horoscope. Si tu as très envie d’accomplir ton destin mais que les voies de l’univers te semblent aussi claires qu’un tableau de Pierre Soulages, ce n’est pas la faute à Pierre. Si tout le monde t’adule et te trouve superbe, c’est de ta faute. ❤️

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Knuck If You Buck, Crime Mob

Chaud les marrons, même si ce n’est plus la saison! (Ou pas encore, pour les amateur·rice·x·s d’automne, patience, il va revenir!) Te voilà un petit plat hot de riz aux mille épices, prêt·e·x à te laisser dévorer par tes émotions et à t’enflammer! Mais avec un peu de gestion aux petits oignons, sorcier·ère·x que tu es, tu pourrais te trouver exalté·e·x, splendide, et le monde te mangera dans la main. Bon app, courage, olé, zbim!

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Windowlicker, Aphex Twin

Sagittaires avant le 20 avril be like: lumière, énergie, impact, ambition, séduction, goals, volonté, fêtes, printemps.

Sagittaires après le 20 avril be like: *meilleure interprétation en chair et en cogitation du Penseur de Rodin*.

Je ne sais pas, peut-être à essayer: comme avec les démaquillants bi-phases, secouer un peu la bouteille pour équilibrer sensiblement les deux-semaines-deux-ambiances? 🙂

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: More Than A Woman, Aaliyah

As-tu suivi mon conseil en mars de chiller en terrasse? Sans vouloir te faire le déshonneur d’un horoscope réchauffé, je crois que ce ne serait pas une mauvaise idée de te commander un petit verre de plus. J’ai un peu peur que tu te lances dans une demande en mariage inconsidérée sinon! Mais si tu trépignes trop, ce mois serait aussi une bonne excuse pour traiter avec condescendance le reste du chaos zodiacal, comme tu le fais très bien.

Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Ain’t It Funny, JLo feat Ja Rule et Cadillac Tah

Alors Verseau, comment se passent les premiers guili-guili de Pluton dans ton signe? Mal? Quoi, tu sens que le ciel n’est pas avec toi? Mmm, c’est peut-être un peu vrai, mais comme tu as le plus coriace des esprits de contradiction, tu vas nous retourner ça, saisir les belles énergies créatives qui te sont offertes cadeau en ce moment et devenir l’artiste – torturé·e·x ou non – lae plus célèbre de ton quartier, minimum!

Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Aliens Exist, Blink-182

Poissons, un de mes émojis WhatsApp/Instagram/etc. favoris en ce moment, c’est le phoque. Eh bien je te vois un peu la capacité d’être son incarnation ce mois-ci: à l’aise, étendu d’un air joyeux, au repos mais rebondi et pas flemmard, souriant, observateur, empathique, conscient que le monde brûle, concerné, mais prêt à toute la patience et l’amour du monde, et qui ne perd pas le nord. Et absolument adorable!