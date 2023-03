Votre horoscope de mars

Les grands mouvements de Saturne et Pluton nous laisseront-ils remonter la rivière du printemps de ce mois sous le signe du Poissons?

Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Saturn Swallows the Sun, Ghost Twin

Certaines méduses sont immortelles alors qu’elles n’ont pas de cœur, pas de cerveau, pas d’oreilles, pas d’ami·e·x. On dit que les fleurs se reproduisent passivement car elles ne font «que» d’attirer les bons insectes au bon moment. Le monde tourne autour de toi. Ces affirmations te laissent perplexe, songeur·euse·x, ou te dérangent-elles? Fais-toi belleau, Saturne arrive dans ton signe, tu n’as pas fini de grandir!



Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Feel the Beat, Darude

Toi? Une hydre laineuse multi-têtes et montée sur pile. J’entrevois qu’il sera difficile de te canaliser et de prendre des décisions ce mois, Bélier, tant tu seras tiraillé·e·x entre de belles énergies assurées et des questionnements intérieurs à t’en friser les cornes de métaphysique. Je te conseille de prendre du temps (entre deux dates?) pour gambader dans le champ des possibles offerts par la solitude choisie.



Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Le temps de l’amour, Françoise Hardy

Tu as beau te sentir aussi précieux·se, joli·e·x, flamboyant·e·x et frais·aîche·x qu’une fleur sous la rosée du matin, tu as tout de même de grands élans électriques intérieurs qui te donnent envie d’opérer des changements radicaux dans ta vie sociale ou/et de remettre en question qui ou quoi est digne de ton temps: 1) Ne t’étonne pas. 2) Remercie Saturne et Pluton. 3) Accroche-toi à ta sensualité et cela devrait aller.



Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Breath, Sóley

Peur de te perdre? Peur des émotions profondes? Peur des fantômes? Peur qu’on t’enferme dans un carcan trop serré? Voyons Gémeaux, reviens à la raison! Mars est encore dans ton signe un tout petit peu, alors profites-en pour finaliser ce que tu as à finaliser et pour poser les bases des tes projets sûrs. Tu auras le temps de paniquer en avril si besoin. Mais, entre nous, je te trouve trop futé·e·x pour cela, petite sauterelle.



Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Pure Shores, All Saints

Je connais un petit crabe qui va avoir envie de faire son petit baluchon pour partir faire un petit voyage! Tes pensées, rêves et ambitions sont trop à l’étroit. Besoin de nouvelles perspectives? Je propose qu’on organise des groupes de soutien entre Cancers voyageur·euse·x·s ne-pouvant-pas-voyager afin de mettre en place des débats dansants! Il va bien falloir faire quelque chose de ces fulminances.



Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Love Like Vampire, Vogue.Noir

Fier félin à crinière d’or et de primevères: séduire le monde entier et tenter de te donner une illusion de contrôle sur ta vie par des intéractions sexuelles n’est pas toooujours la solution indiquée. Ni pour toi, ni pour un monde meilleur <3. Les sirènes des profondeurs ne font que commencer à te susurrer leurs énigmes du fond du ventre, n’aie pas peur, et va te rouler seul·e·x dans les prés de temps en temps. Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: I Think I’m Paranoid, Garbage

Non, tout le monde n’est pas contre toi ce mois. Expérimenteras-tu des influences contradictoires? Probablement. Il sera peut-être bientôt temps de réévaluer tes partenariats, que ce soit pour les célébrer ou les dissoudre. Pas d’empressement cependant. Je te suggère déjà de t’inventer, chaque jour, dans un carnet, un alter ego ou un·e époux·se fantaisiste et d’explorer toutes les manières de les haïr et de les aimer.



Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Sémaphore, Requin Chagrin

Balance, ce mois, tu es une monstera, prête à grimper aux rideaux, tu es un lichen qui n’a pas perdu le nord, tu es une tulipe plus Koonsienne que flamande, tu es un tournesol qui a le tournis, tu es une algue au service de l’horizon. Tu trouves cet horoscope un peu vague – bien que verdoyant ? Eh bien oui: il va te falloir redoubler de rigueur et de concentration pour trouver racines à tes jolies floraisons.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Power of Goodbye, Madonna

As-tu commencé ta liste, Scorpion? Ta liste des Grands Pardons?… Ouiii Scorpion. Je sais… S’accrocher à ses rancœurs, oui. Piquer deux fois plutôt qu’une pour être sûr·e·x. Oui. Être trop sensible pour risquer d’avoir mal encore une fois. Yep. Pleurer dans le noir et qu’iels aillent tous·tes·x au diable. Bien entendu. Voilà. Donc, je reprends: as-tu commencé ta liste, Scorpion? Il est temps. Amour, pardon, air frais.



Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: We Are Family, Sister Sledge

Que représente pour toi la famille et quels sont tes plus grands apprentissages et désillusions à son propos? Prends du temps pour y penser pendant le mois et j’attends un essai écrit de trois pages sur le sujet, déposé sur mon bureau le 31 mars à 18h tapante! 🙂 Ose redéfinir ou flouter les contours de ce que détermine pour toi ce mot chargé de sens, «famille», et ose aussi la douceur, envers toi et envers les autres.



Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Jillian, Dream Nails

Pluton quitte ton signe avant d’y revenir rétrograder, mais pas pour longtemps, alors je te conseille de profiter d’un peu d’insouciance! Mets tes lunettes de soleil, installe-toi en terrasse et papote. Tu as certainement plein de choses à dire. Tu reprendras bientôt l’analyse des mutations que tu as opérées ces dernières années, alors récupère un peu d’énergie et raconte même quelques sornettes innocentes, ou flirte!



Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Dressed For Space, TR/ST

Tu te rappelles ce mois où Saturne est parti de notre signe mais Pluton y est arrivé genre deux semaines après?! JPP!» diront les Verseaux entre elleux dans quelques temps. Oui bon, c’est sûr qu’avoir les deux planètes spécial challenge qui dansent le tango chez toi, c’est encore quelques séances chez le psy. 😎 Mais si je te disais que tu pourrais bien finir par te transformer en demi-divinité alien? Power baby!