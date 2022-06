Attraction des astres, l’horoscope du mois de juin

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: What Is Love?, Deee-Lite

Ton caractère de justicier·ère·x t’a amené·e·x à défendre bec et ongles les causes essentielles à tes yeux. Mais ce mois-ci, les astres te posent une simple question: «Et l’amour dans tout ça?» N’est-il pas le sel de l’existence? Pose-toi et regarde bien autour de toi: une rencontre inattendue pourrait bien bouleverser ton agenda de ministre. Souviens-toi que l’un n’empêche pas l’autre!

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Oh l’amour, Erasure

Depuis quelque temps, tu fantasmes à l’idée de lâcher du lest au job pour prendre soin de toi. Fais-le. Les mois de cocooning hivernal sont maintenant un lointain souvenir. Délesté·e·x de ta lourde charge mentale, profite sans restriction de ce début d’été propice à la sensualité et aux rencontres torrides. Quant au travail, tu revendiques tes droits sans sourciller, les astres t’en félicitent.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Disco Inferno, The Trammps

Ton tempérament de feu te joue parfois de drôles de tours… Les astres ne te suggèrent pas de calmer tes ardeurs, plutôt de mieux les canaliser pour en tirer pleinement profit, à ton avantage. Ta fière allure te mène là où tu veux, songe alors à ne pas t’éparpiller dans des projets auxquels tu ne crois qu’à moitié. Quand c’est non, c’est non!

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Fade To Grey, Violet Chachki

Difficile de faire le poing dans ta poche, c’est pourtant ce que les astres te conseillent de faire au boulot ces prochains temps pour ne pas t’embourber dans des combats qui ne sont pas les tiens. Lâche prise, mets ta fureur à bon escient, nage dans le sens du courant en restant intègre avec toi-même. Tout finira par rentrer dans l’ordre à la rentrée.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Heart Attack, Demi Lovato

Un jour oui, un jour non, un jour timide, un jour extraverti·e·x, tu as la sensation désagréable de te perdre dans tes hésitations. Et alors? «Ne dit-on pas qu’il n’y a que les con·ne·x·s qui ne changent pas d’avis?», te rappellent les astres. Aie confiance en tes doutes, ils sauront te guider dans cet endroit rêvé où tu te sentiras en sécurité, socialement et professionnellement.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Beautiful, Christina Aguilera

Déçu·e·x des apps de rencontre, tu t’es peu à peu résigné·e·x à faire une croix sur le grand amour. Un peu trop vite au goût des astres. Et si le grand amour commençait par toi-même? Une piste pas inintéressante à explorer! Sois-en certain·e·x, dans la réalité loin des apps, ta joie contagieuse et ta bonne humeur te donnent un éclat qui ne laisse personne indifférent.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Je ne veux pas travailler, Pink Martini

Bosser le soir et les weekends au détriment de ta vie sociale, vraiment? Tu as bien mieux à faire de ta vie! Les astres t’encouragent à continuer de faire le grand tri dans tes nombreuses activités. Concentre-toi sur ce qui t’épanouit réellement, renonce au reste et accueille les bonnes surprises. Ta soif de nouveauté en sera étanchée.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Around The World, Daft Punk

Professionnellement, tu atteins enfin ton rythme de croisière. Dans ce contexte de luxe, calme et volupté, les astres te confirment que ta carrière s’apprête à prendre un nouvel essor qui te fera voyager. Tu parviens au stade tant convoité où tu peux choisir de te concentrer uniquement sur les projets qui te font vibrer. Surfe sur la vague de ton succès bien mérité.

Verseau

21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Big Girl (You Are Beautiful), Mika

Jamais mieux servi·e·x que par soi-même? Tu te sens un peu isolé·e·x et incompris·e·x, garde le cap. Tu vas devoir faire preuve de souplesse pour traverser cette phase tumultueuse, observent les astres. Mais l’horizon s’éclaircit, ton entourage reconnaîtra tes efforts et tes ailes repousseront lentement pour t’emmener vers des cieux délicieux.

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Ain’t No Mountain High Enough, Marvin Gaye & Tammi Terrell

Faisant preuve d’un aplomb à toute épreuve, tu ne crains pas de t’engager au nom des causes qui te tiennent à cœur, quitte pour cela à déplacer des montagnes. Cette énergie redoutablement positive se répercute sur ton entourage qui amplifie ta voix et te sollicite pour tes conseils avisés. Les astres eux-mêmes sont éblouis par la luminosité de ton âme.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Rich Girl, Gwen Stefani

Après une période d’enivrement et de dépenses sans compter, ton sens des responsabilités te ramène à l’ordre. Les astres saluent ta sagesse et t’insufflent l’énergie nécessaire pour travailler d’arrache-pied et remettre tes comptes à flot. Tu calmes la frénésie de tes commandes et tu verrouilles ta carte de crédit en attendant les grandes vacances. Bravo!

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Breathin’, Ariana Grande

Cette période de stress a des conséquences directes sur ton entourage qui déplore ton manque d’écoute et d’attention. Au boulot aussi, fais gaffe à ne pas crouler sous la charge mentale, ton sens du discernement pourrait en pâtir. Les astres te rassurent: même mis à rude épreuve, ton caractère de combattant·e·x demeure ta rutilante arme fatale te permettant d’arriver à tes fins.