Clash civilisationnel

Sans avoir mené de grande étude anthropologique sur le sujet, il me semble pouvoir affirmer

Sans avoir mené de grande étude anthropologique sur le sujet, il me semble pouvoir affirmer de manière assez certaine que notre monde est profondément clivé. Cette séparation nette de notre société a constitué deux camps que tout oppose: les personnes qui adorent Noël vs. celles qui détestent les fêtes de fin d’année. Que vous soyez team Nativité ou profondément anti-chanson-de-Mariah-Carey (ma sympathie tend naturellement vers ce second groupe), nous vous avons préparé un numéro pour, à choix:

patienter jusqu’au 24 décembre, point culminant de longues semaines (mois?!) de préparatifs

vous occuper l’air de rien en attendant que la tempête Santa se calme

Dans tous les cas, pourquoi ne pas débuter par la découverte d’un vrai coup de cœur musical, le talentueux artiste écossais Joesef, à la virtuosité pop-soul si envoûtante? Ensuite, foncez découvrir le travail des artistes regroupés à l’Institut du Monde Arabe de Paris avant un petit détour par la sélection de Payot pour vous trouver le livre qui fera votre réveillon. En chemin, on s’arrête dire bonjour à Vagin Pirate et leur sélection d’artistes queer. Malgré ce programme chargé, on n’oublie pas de se faire du bien avec du sport LGBTIQ+ et/ou la déroutante Mahide Lein.

Si cette mise en bouche vous a donné envie de vous déhancher pour la soirée du Nouvel-An, retrouvez notre sélection de fêtes queers. La perspective d’une telle ambiance aura d’ailleurs peut-être converti certain·e·x·s d’entre vous aux joyeusetés de Noël, mais drame vous n’avez pas de déco appropriée chez vous? Ne paniquez pas, nos graphistes Balmer Hählen vous proposent un découpage festif et queer.

Que cette période rime pour vous avec profonde tristesse ou grande joie, nous espérons que ce numéro vous plaira et vous divertira. Nous avons en tout cas eu un immense plaisir à le préparer pour vous. Il est maintenant temps pour nous de prendre une pause bien méritée et on se réjouit déjà de vous retrouver en février 2023, année qui marquera les 25 ans de votre magazine adoré!