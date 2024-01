Une d’ces couches!

Dr. Hazbi œuvre dans l’enseignement universitaire, l’économie, l’art et la politique. Son téléphone est bourré de réflexions qu'iel s'empresse de retranscrire, couche par couche.

Couche #95: C’est le dernier coup de marteau qui vient d’être donné. Je n’ai plus aucune confiance dans les médias francophones. La machine à propagande n’essaie même plus de se cacher derrière son masque. Le roi est nu, comme on dit, non?

Couche #96: Merci à tous les festivals et les évènements qui donnent de l’espace aux personnes queer des Balkans!

Couche #97: Gina elle kiffe Salou.

Couche #98: De loin, mon addiction au sucre a été la plus difficile à arrêter. À tel point que je n’y arrive toujours pas. J’ai arrêté la nicotine, le THC et d’autres substances sans aucun souci. Il m’avait fallu quelques séances d’autohypnose, et le tour était joué. Mais le sucre… je comprends pourquoi l’industrie agroalimentaire y tient tant. Il n’y a qu’à regarder les vidéos de bébés qui goûtent aux sucreries pour la première fois pour se rendre compte de la violence de l’addiction.

Couche #99: Merci à toutes les personnes qui m’ont lu jusqu’ici. J’ai été très surpris d’entendre autant de personnes me dire qu’iels avaient adoré ma chronique du mois, dont beaucoup que je ne soupçonnais ou ne connaissais pas. L’exercice a été un tel délice que je ne vais pas le lâcher. Ça sera un moyen d’emporter un bout de 360° avec moi encore un bon moment. Parce que pour l’instant, je suis encore dans le déni. Mirupafshim dhe lamtumirë.