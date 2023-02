Bon appétit

Dans cette chronique, je continue de discuter avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.

Cher Julien, aujourd’hui, tu t’es dépassé. Nous étions à table avec toute ta famille, qui est bien évidemment au courant que ton meilleur ami est un homme trans.

Nous étions tranquillement en train de manger lorsque ta tante féministe s’insurge sur le fait que son copain trouve le préservatif désagréable et refuse de le porter. «C’est quand même fou, juste parce que les femmes ont une vulve, elles doivent porter tout le poids de la contraception!». À cet éclat, tu lui réponds qu’elle ne devrait pas dire «femme», mais plutôt «personne à vulve», car toutes les femmes n’ont pas une vulve, et toutes les personnes qui ont une vulve ne sont pas des femmes. Ses yeux s’écarquillent: «Je peux encore dire femme ou bien?» «Non tatie, tu ne peux pas, tu sais très bien qu’il y a une personne autour de cette table qui a une vulve et qui n’est pas une femme! Respecte-le!». À ce moment-là, un gros malaise s’empare de toute la tablée. Tous les yeux sont rivés sur moi. On me regarde avec angoisse, pitié et inconfort. Je ressens une pression à m’exprimer, mais ma bouche est scellée. La rougeur s’empare de mes joues et mon cœur s’emballe. Tu me lances un regard fier, l’air de me dire, tu vois, je suis woke moi. Vraiment? Tu veux aborder mes parties génitales avec toute ta famille entre deux bouchées de poulet?