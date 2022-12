Une d’ces couches!

Couche #59: Depuis que j’ai entendu qu’être propriétaire foncier, c’est avoir accès à un tiers

Couche #59: Depuis que j’ai entendu qu’être propriétaire foncier, c’est avoir accès à un tiers du revenu des locataires, je vois les gérances comme des huissières de justice.

Couche #60: Si tu penses qu’il faut bannir le porn dans son ensemble parce que certaines boîtes de productions font travailler les performeur·euse·x·s dans de sales conditions, pourquoi n’appliques-tu pas la même logique au capitalisme? Vu que la majeure partie des entreprises exploitent leurs employé∙e·x·s, il faudrait annuler le business privé. Ah non, ça ne marche pas comme ça dans ce cas-là?

Couche #61: Outils de base (marteau, pinces, clés, tournevis), flocons d’avoine ou de sarrasin (se consomme froid, ne nécessite donc pas d’énergie), cartes imprimées (routières, points d’eau), compléments alimentaires, miel, eau de javel et désinfectants, ruban électrique (p. ex. pour fermer hermétiquement les fenêtres, portes, bouches d’air, etc.), médicaments et produits thérapeutiques, sifflet (pour attirer l’attention au besoin), …

Couche #62: Dans deux de mes classes dans des institutions pourtant réputées libérales, j’ai présenté le concept de décroissance. Sans surprise, toujours un peu de résistance au début. Normal, l’inconnu fait peur. Mais à la fin, j’ai carrément des étudiant∙e·x·s qui viennent me dire que c’était le cours le plus incroyable auquel iels ont assisté.

Dr. Hazbi œuvre dans l’enseignement universitaire, l’économie, l’art et la politique. Son téléphone est bourré de réflexions qu’iel s’empresse de retranscrire, couche par couche.