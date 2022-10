Lausanne donne un visage à sa politique LGBTIQ+

Titulaire d’une licence en droit et d’une en histoire de l’art, et engagé·x de longue date dans le tissu associatif, Nils Kapferer sera chargé de mettre en œuvre la politique de la Ville de Lausanne en matière LGBTIQ+, a annoncé la Municipalité vendredi. Iel entrera en fonction le 1er février 2023.

Rattaché à l’Observatoire de la sécurité et des discriminations, ce nouveau poste fait suite à l’adoption, en mai dernier, d’un plan stratégique municipal pour une ville inclusive et non discriminante. Parmi ses objectif: coordonner, adapter et stimuler les prestations de la Ville de Lausanne et soutenir les projets et associations locales, avec, en guise de premier défi, l’analyse et le suivi des violences et discriminations dont sont victimes les personnes LGBTIQ+.