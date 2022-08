L’association Familles arc-en-ciel vous convie à une rencontre le 4 septembre à Lausanne

L’association Familles arc-en-ciel défend socialement et juridiquement les intérêts des familles homoparentales en Suisse. Elle a également pour but de créer un réseau de contact entre ces familles et les personnes ou organisations intéressées en Suisse et à l’étranger. Par son travail de communication et sa présence sur le terrain, elle contribue à faire connaître l’existence des familles homoparentales. Différents services de conseil pour les familles et les personnes intéressées sont actuellement mis en place.

Elle vous invite le dimanche 4 septembre à une rencontre conviviale de 14h00 à 17h00 à l’APEMS des Diablerets (ch. des Diablerets 11, 1012 Lausanne).

Un atelier concernant le plan d’action 2022-2025 de l’association est prévu à 15h00 pour les intéressé·e·x·s.

Apportez de quoi grignoter ou boire pour partager avec les autres (vaisselle disponible sur place). Le lieu contient des espaces de jeux intérieurs et extérieurs pour enfants de tous les âges. Il est facilement accessible en voiture ou en transports publics : M2 (CHUV) ou bus 84 (Fauconnières)

Merci de vous inscrire en écrivant un email à thomas.mechineau@famillesarcenciel.ch !