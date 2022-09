Vive l’amitié!

Les meilleurs amis ne connaissent pas seulement tes histoires les plus folles, ils les ont probablement vécues avec toi! Il en va de même de la merveilleuse amitié d’Alina, Ben, Louis et Lea. Ils/elles se sont rencontré(e)s sur les bans de l’école professionnelle il y a près de dix ans: Alina et Ben étaient en couple jusqu’à ce que Ben s’éprenne de Louis. À l’époque, Léa venait de déménager dans la région, avait rencontré Alina et en était tombée follement amoureuse. Alina s’était tout de suite bien entendue avec Lea, mais ne voulait rien savoir d’une relation, et ce, bien que l’on raconte qu’il s’était passé quelque chose entre elles.

L’histoire de leur rencontre suscite encore aujourd’hui des rires communs et l’une ou l’autre blague d’initiés. Cet été plein d’insouciance il y a dix ans a jeté les bases d’une merveilleuse amitié qui n’a cessé de grandir au fil des années.

À l’époque – c’était peu avant leur diplôme – les quatre ami(e)s s’étaient retrouvé(e)s un samedi au début du mois de juillet. Ils/elles voulaient réviser ensemble pour l’examen final. L’après-midi s’était ensuite transformé en un agréable moment de détente au bord de la rivière: ils/elles parlèrent de tout et de rien, firent des pitreries, jouèrent au frisbee et firent un barbecue. Des collations et quelques boissons fraîches qu’ils/elles avaient apportées ont remplacé les livres et les notes de cours, qui sont restés dans le sac à dos. Au final, tout le monde avait eu son examen, et la journée au bord de la rivière était restée inoubliable. Ils/elles s’étaient ainsi juré de se retrouver dorénavant tous les ans le premier samedi de juillet.

Cette promesse a été tenue: cette année comme les neuf dernières années, ils/elles se sont retrouvé(e)s à la gare à 14 heures. Parce qu’il faisait beau, ils/elles ont emporté des provisions et des boissons et ont cherché un endroit agréable au bord de la rivière. Si le temps n’est pas de la partie, la rencontre n’est bien sûr pas annulée: dans ce cas, ils/elles font la cuisine ensemble, la plupart du temps chez Louis.

Le reste de l’année, le groupe WhatsApp qu’ils/elles ont créé est leur point de rencontre. Le chat est abondamment alimenté en informations et en photos, et aux anniversaires, ils/elles se retrouvent pour un appel vidéo afin de pouvoir porter un toast ensemble. Ainsi, pour le rendez-vous annuel de l’été, tout le monde est au fait des dernières nouvelles.

Les vies d’Alina, Ben, Louis et Lea ont évolué dans des directions différentes: Alina a fondé une petite famille avec son partenaire: ils ont ensemble une fille de 4 ans dont Ben est le parrain. Celui-ci vit avec son partenaire en Suisse romande. Lea travaille comme artiste indépendante et aime son indépendance, tandis que Louis – qui l’eût cru – est le seul à exercer le métier qu’il a appris.

De nouveaux partenariats, des séjours à l’étranger ou le déménagement dans une autre ville – les différentes vies des quatre ami(e)s offrent toujours de nouveaux sujets de conversation et contribuent à créer de nombreux autres souvenirs communs. Ainsi, l’ancienne communauté d’apprentissage s’est muée en une amitié profonde et durable, qui, à ce jour, fait en sorte que les vies d’Alina, Ben, Louis et Lea soient un peu plus belles, plus légères et plus merveilleuses.

C’est ce qui fait les vraies amitiés – vivre de bons moments, se remémorer des souvenirs et célébrer la vie ensemble. Il est temps de dire «merci» à nos meilleurs amis: merci de partager notre vie et de nous permettre de faire partie de la vôtre. Les vraies amitiés sont tout simplement quelque chose d’extraordinaire!

