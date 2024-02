Contribuez à augmenter les connaissances sur la famille!

Il est souvent compliqué et laborieux de fonder une famille pour les personnes LGBTIAQ+. La solution serait-elle une couveuse artificielle?

Le projet de recherche interdisciplinaire de l’université de Zurich «Human Reproduction Reloaded | H2R» explore les répercussions éthiques, juridiques, médicales et sociales de la médecine reproductive. L’étude CHARLS-Studie («Swiss (CH) Assisted Reproduction Longitudinal Study») menée dans ce cadre vise à examiner les souhaits, connaissances et opinions en matière de fertilité, de famille et de médecine reproductive en Suisse. 5 200 personnes ont participé à cette enquête représentative en 2003, d’avril à juillet. Un peu plus de 7 % d’entre elles sont non hétérosexuelles, non binaires, non monogames, ou encore une combinaison de ces attributs. Les préoccupations de la communauté LGBTIAQ+ en termes de famille et de procréation médicalement assistée étant particulièrement pertinentes, nous réalisons à présent une seconde enquête, qui s’adresse spécifiquement à ce groupe de population.

Les données disponibles sur les familles arc-en-ciel en Suisse sont rares, la réalité complexe et les familles, diverses. Nous souhaitons savoir quels sont les idées, ressentis et actions des personnes LGBTIAQ+ vivant en Suisse s’agissant de fonder une famille. Nous nous intéressons également aux opinions et expériences des personnes qui ne souhaitent pas avoir d’enfant et à celles qui souhaitent en avoir, mais n’ont pas (encore) pu concrétiser ce désir. Aidez-nous à augmenter les connaissances disponibles en participant à notre questionnaire. Répondre vous prendra environ une demi-heure, et vos données resteront anonymes. N’hésitez pas à faire suivre le lien!



Pour participer à l’enquête, veuillez scanner le code QR ou cliquer sur ce lien.

