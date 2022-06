Pride de Bulle: «Pour une marche des fiertés didactique»

Le slogan de la Pride 2022? «Parlons-nous», comme pour refaire unité dans cette communauté LGBTIQ+ colorée, plurielle et qui parfois peine à faire front commun. Tournée vers l’extérieur, l’idée est aussi de fédérer au-delà des réalités queer. «Nous avons opté pour une marche des fiertés didactique, basée sur la communication entre les communautés» souligne le comité d’organisation de l’événement. L’objectif est de contribuer à «améliorer le “vivre ensemble” trop souvent entaché par une méconnaissance du sujet, poussant au rejet, et parfois, hélas, à la violence.»

Et parce que la gravité ne doit pas prendre le pas sur la fête, c’est tout un ensemble d’artistes qui seront présent·e·x·s pour soutenir nos luttes. On retrouvera ainsi l’inégalable Catherine d’Oex, la DJ belge ANouch ou encore BARON.E, duo fribourgeois composé de Faustine Pochon et Arnaud Rolle.

5 questions à Faustine Pochon et Arnaud Rolle de BARON.E

Votre meilleur souvenir dans une Pride?

On n’a pas encore eu la chance de se rendre à une Pride, mais on se réjouit beaucoup de découvrir celle de Bulle cet été!

La tenue idéale pour une Pride?

Arnaud: Pour moi, la scène est un vrai espace de liberté, où je peux m’habiller comme je veux, justement parce qu’on sort du cadre habituel. Du coup, on ose plus! Idéalement, j’aimerais porter un ensemble argenté, mais je n’ai pas encore trouvé la perle rare.

Faustine: J’ai acheté plein de tenues pour nos lives, mais je n’ose pas toujours les mettre sur scène, ni dans la vie de tous les jours. Il me semble donc que la Pride est un endroit idéal, de non-jugement, pour tester ces tenues.

Un·e artiste queer que vous adoreriez voir performer?

Arnaud: Girl in Red, une artiste folk norvégienne qui n’a pas hésité à mettre le côté queer de son identité en avant.

Faustine: En ce moment, je regarde la saison 6 de RuPaul’s Drag Race, et j’ai un vrai crush sur Adore Delano. J’adorerais la voir sur scène!

La chanson parfaite pour débuter une playlist queer de feu?



Faustine: Attitude de Lewis OfMan, parce qu’elle empouvoire de fou! Tu l’écoutes et tu as envie de défiler sur une scène, elle donne envie d’être iconique cette chanson!

Arnaud: I’m still standing d’Elton John. C’est peut-être un peu cliché, mais j’aime le message de la chanson qui est hyper puissant!

Deux mots pour décrire votre future performance à la Pride de Bulle 2022?

Mélange d’émotions. Nos lives sont toujours traversés par des sentiments différents. Il y a beaucoup de moments festifs, avec quelques instants plus nostalgiques.