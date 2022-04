Alain Soral condamné à 3 mois de prison pour des propos homophobes

Le ministère public, par le biais de l’ordonnance pénale signée par le procureur général vaudois Eric Cottier, condamne l’essayiste résidant à Lausanne à 3 mois de prison ferme. Il a ainsi été reconnu coupable de diffamation, d’homophobie et d’incitation à la haine et devra s’acquitter de 1’500 francs de jours-amendes et de frais de procédure s’élevant à 1’950 francs, annonçait hier le quotidien vaudois 24 Heures.

C’est donc une victoire pour la plaignante, Cathy Macherel, ancienne rédactrice en cheffe de 360° et journaliste du 24 Heures et de La Tribune de Genève. Cette dernière avait porté plainte alors que l’essayiste d’extrême droite l’avait qualifiée de «grosse lesbienne» et de «militante queer», utilisant ce terme comme l’équivalent de «désaxée», dans une vidéo publiée sur son propre site internet.

A noter que le condamné peut faire recours avec un délai de dix jours.