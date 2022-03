Lancement du premier Think Tank suisse pour la diversité

Le 21 mars, 30 représentant·e·x·s de la politique, de l’économie, de la culture et du sport ont signé une charte pour la diversité et l’inclusion, qui cherche à réduire les disciminations en lien avec le sexe, l’orientation sexuelle et identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, la nationalité et couleur de peau, la religion, le handicap ou l’origine sociale.

Plusieurs personnalité·x·s suisse·x·s de premier plan étaient présente·x·s, notamment le lutteur Curdin Orlik, le maire de Berne, Alec von Graffenried, ou encore le vice-directeur du Kunsthaus de Zurich, Christoph Stuehn.

Un des prochains projets de Swiss Diversity est le développement d’un certificat à destination des entreprises qui s’engagent en faveur de la diversité et de l’inclusion. «Cela vise à créer une incitation pour les entreprises, pour qu’elles se développent et se positionnent de manière continue et holistique en faveur de la diversité et de l’inclusion», a expliqué Simone Müller-Staubli, l’une des fondatrices de l’association.