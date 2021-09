La Geneva Pride en direct

🔄 Rafraîchir la page

14:30 «La communauté a beaucoup souffert en ces temps de pandémie et d’isolement. On a voulu être là pour tout ceux qui ne peuvent pas, qu’ils sachent qu’il y a des gens du monde associatif, politique, artistique qui travaillent pour les droits fondamentaux des personnes LGBT», explique Dorina, cofondatrice du groupe LGBTIQ+ du PS genevois, présent aux côtés de plusieurs autres formations politiques.

14:15 Pour Alexandre, de VoGay, la Pride envoie un «message d’amour et d’attente… On espère que c’est la concrétisation d’une longue lutte. On est très content, surtout pour les jeunes.»

13:45 Contraintes sanitaires oblige, la foule et les différents groups sont répartis très largement, du quai Wilson jusqu’en haut de l’avenue de France… et le soleil (plutôt discret jusqu’ici) commence à taper dur.

«Soyez FIER·E·X·S et faites du bruit!»

9:10 Pas besoin de certificat Covid pour participer (il sera demandé en revanche au village du Parc des Bastions), mais le port du masque et distance sociale sont recommandés. En outre, la danse est théoriquement interdite pendant le défilé du fait des restrictions sanitaires. «Mais pas question de perdre nos couleurs et nos identités!», prévient l’organisation. Un DJ set sera diffusé depuis le char de tête sur radio Vostock, chacun·e·x pourra ainsi s’ambiancer à sa guise en utilisant des écouteurs. Le défilé sera aussi rythmé par des percussions; et les sifflets, tambours, casseroles et autres vuvuzelas y seront les bienvenus.