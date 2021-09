Les Pépites de septembre

Vagin Pirate est un compte Instagram lesbien romand qui s’engage à amplifier les messages des communautés marginalisées. Notre Vagin est un vagin mental, c’est un totem au féminisme queer, anti-terf et intersectionnel.

Planet Violet

Violet Chachki – Mistress Violet

On embarque à bord du vaisseau de Mistress Violet, le nouveau hit de Violet Chachki en featuring avec Allie X. Attachez vos ceintures, le clip de 4 minutes nous téléporte dans les années 80. Dans ce percutant revival new wave, nous participons à un jeu de domination, un combat en alter ego d’une sombre élégance. On connaissait davantage Violet pour ses performances burlesques et ses corsets, la gagnante de la saison 7 de Rupaul Drag Race nous surprend encore et on en redemande!

Vagin Pirate aime le styling du clip avec des pièces de Schiaparelli, les lunettes mythiques d’Alain Mikli et ce duo tout droit sorti de nos plus beaux fantasmes!





Récits de nos sœurs

Wendy Delorme – Viendra le temps du feu

Viendra le temps du feu (Éditions Cambourakis) est un récit dystopique qui pose son décor dans un monde qui tente tant bien que mal de survivre à une crise climatique. Le roman est structuré par le récit, les souvenirs et les témoignages de quatre personnes, Louise, Eve, Grâce et Raphaël. Tour à tour, iels nous livrent un aperçu de cette société où la liberté est inexistante et les corps voués au travail et à la reproduction. Ce livre nous parle de sororité, d’insoumission et de survie.

Vagin Pirate aime la plume de Wendy Delorme, sa poésie et le rythme presque musical de ce roman, mais aussi cet hommage à la littérature et aux livres, qui nous permettent à tou·te·x·s de nous évader, de rêver, de militer et de vivre!





Bronco Love

Syd – Fast Car

Ancien membre du collectif Odd Future et leader du groupe The Internet, Syd sort son 2e single solo de 2021. Fast Car est une chanson douce et sexy qui est accompagnée d’un super clip dans lequel l’artiste et sa meuf cruisent dans le désert et se font des becs.

Dans un statement à propos du nouveau single, Syd dit: «Je voulais faire quelque chose pour les filles noires lesbiennes. Je veux qu’elles se voient dans ce clip et en moi.»

Vagin Pirate aime les Bronco vintage et les gens qui baisent à l’arrière des Bronco vintage

L’art de SMITH

SMITH

SMITH est un artiste parisien né en 1985. Après des études de littérature et philosophie, c’est dans la photographie qu’il trouvera sa passion. Son travail photographique est principalement orienté sur les questions de genres, la visibilisation des corps et le rapport aux autres. Star de cet été aux Rencontres de la photographie à Arles (l’une de ses photographies est l’affiche de cette édition) avec son exposition Désidération, SMITH nous emporte dans une exposition poétique et puissante. Vous pouvez retrouver aussi son travail dans le numéro 11 de la revue The Eyes, Carte blanche à SMITH & PITON. On y découvre une multitude de portfolios, ainsi que des textes de Paul B. Preciado et Élisabeth Lebovici autour de la question du genre en photographie.

Vagin Pirate aime son travail axé sur la non-binarité au sens large du terme, sa mélancolie et le regard qu’il porte sur notre société.

Queer Happiness

Planningtorock – Gay Dreams Do Come True

Jam Rahuoja Rostron, plus connue sous le nom de Planningtorock est un·e artiste genderqueer qui nous offre depuis les années 2010 de superbes hits. Planningtorock sort un nouveau single, Gay Dreams Do Come True, qui se positionne en opposition au cliché de l’histoire d’amour queer qui finit mal. «Je sens qu’il y a quelque chose de très politique dans le fait de posséder mon bonheur queer», nous dit Jam quand iel parle de cette chanson.

Vagin Pirate aime particulièrement la pochette du single, qui représente Planningtorock et sa femme Riinu, illustrée par l’artiste Joyce Lee.

Space Forever

Frances Forever – Paranoia Party

Frances Forever avait inondé TikTok avec la dance routine de son single Space Girl en 2020. Iel sort cette année un EP qui prouve qu’iel n’est pas un one-hit wonder. Frances livre une œuvre accrochante et pleine de caractère qui présage une belle carrière! La chanson Eat the Rich est une brillante ballade sarcastique sur le salaire minimum, tandis que Paranoia Party, qui ferme l’EP, nous démontre le potentiel indie de Frances quand iel monte en intensité.

Vagin Pirate aime la réédition de Space Girl avec Chloe Moriondo et le chou clip qui nous rend nostalgiques de Lizzie McGuire.

Sale Pute!

#SalePute! – Documentaire Arte

Ce documentaire à visionner sur arte.tv décortique et analyse le cyberharcèlement à l’encontre des femmes. On écoute le récit de plusieurs victimes, journalistes, humoristes, politiciennes, autrices, qui nous en révèlent les mécanismes. Les harceleurs sont des hommes, ils insultent, souvent de la même manière, avec les mêmes mots, ils menacent de mort, de viol et attaquent aussi en bande, des raids comme on les appelle. Aujourd’hui tout le monde connaît le cyberharcèlement, mais ce documentaire va plus profond, plus loin, et lève le voile sur un fait de société qui n’est à ce jour pratiquement pas puni par la loi. Un système qui vise encore et toujours à invisibiliser et passer sous silence les voix des femmes.

Vagin Pirate cite: «Fermer sa gueule, c’est déserter les réseaux, c’est changer de métier, c’est adopter un ton très policé, c’est refuser des opportunités quand elles sont trop exposées, et puis serrer les dents quand on est attaquée, ne surtout pas donner l’impression de se plaindre, parce que celles qui témoignent sont harcelées en retour, effet boomerang automatique, les femmes qui apparaissent dans ce film l’anticipent, c’est le principe de la nasse, plus tu te débats, plus ça se resserre, quoi que tu fasses, tu perds.»