«Si quelqu’un me demande “Tu vas bientôt mourir?”, je mets les choses au clair»

Raphael Zogg est séropositif depuis trois ans. Le jeune homme de 27 ans était l’invité de l’épisode 7 du podcast «Positive Life». Comme il savait lui-même peu de choses sur le VIH et le sida avant de tomber malade, il a une attitude ouverte envers sa maladie. Si quelqu’un lui demande “Tu vas bientôt mourir?”, il peut répondre en mettant les choses au clair. «Nous sommes en 2023 et le VIH n’est plus une maladie mortelle.»

Grâce à ses médicaments, il vit maintenant sous le seuil de détection de la charge virale, comme il l’explique dans le podcast: avec une charge virale de moins de 10 à 20 copies de virus par millilitre de sang, il n’y a aucun risque d’infecter quelqu’un [1]. A titre de comparaison: au début, Raphaël en avait encore 13,5 millions par millilitre de sang.

La deuxième famille

Raphael a trouvé sa seconde famille au sein de l’association Swiss Youth+ Group. Il se réunit régulièrement avec son groupe, composé de personnes de 25 à 35 ans originaires de toute la Suisse. Ils prennent ensemble des repas sains, discutent, s’amusent et se soutiennent, en ayant une compréhension de base de la vie avec le VIH, un véritable lien qui les unit.

«Désormais, je ne passe ma vie qu’avec des gens en qui je peux avoir confiance, qui me font confiance, qui acceptent mon histoire et dont je peux écouter leur histoire. La vie est trop courte pour faire de mauvaises recontres.»

On recherche des protagonistes

Il y a un an, avec ce podcast, l’Aide Suisse contre le Sida s’est mise en action pour lutter contre les images dépassées, les ignorances dangereuses, les clichés et les préjugés qui sont la cause de discrimination et de stigmatisation.

«Le podcast entend présenter les histoires de vie de personnes séropositives sous un jour contemporain», explique Simon Drescher, chef de projet. Selon lui, de nombreuses personnes dans la société associent encore le VIH aux images des années 80 et 90. Cela ne correspond plus à la réalité. «Sur le plan médical, de nombreux progrès ont été réalisés. Il reste un défi à relever, à savoir mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination dans la société.»

Il n’est pas facile de trouver des protagonistes comme Raphaël. Simon Drescher explique: «Seule une personne interrogée sur cinq donne son accord, ce qui montre combien le tabou lié au VIH est encore présent. Le défi de trouver des invités pour le podcast est d’autant plus grand. Cependant, il est absolument essentiel de respecter les limites personnelles afin d’éviter tout regret plus tard. Nous ne persuadons personne de participer.» Après un an de podcast, il a appris qu’un processus se met en place entre la demande et la réponse positive, avant que les personnes puissent dire: «Je suis prêt(e) à raconter mon histoire.»

Tu vis avec le VIH et tu souhaites partager ton histoire? Dans ce cas, inscris-toi sans engagement et de manière confidentielle auprès de Simon à l’adresse simon.drescher@aids.ch

