Le plaisir, avec ou sans les mains

Bonjour, j’ai très envie de me masturber mais je n’aime pas toucher mon sexe. Comment puis-je faire?

Merci pour cette question! As-tu déjà entendu parler de la masturbation hands free – qui n’est pas une option Easyjet qui se charge de tes bagages. Cet anglicisme signifie pouvoir se masturber sans les mains. Et pour ce faire, il existe plusieurs possibilités.

Certaines personnes arrivent à se donner du plaisir, voire à jouir, en serrant fort les jambes l’une contre l’autre (c’est pratique et applicable discrètement dans pleins d’endroits).

Tu peux aussi te servir de ton pommeau de douche et de son jet. Pour que ce dernier atteigne ton sexe et te donne du plaisir, tu peux te mettre dans différentes positions: debout appuyé·e·x contre le mur, accroupi·e·x ou couché·e·x dans la baignoire si tu en as une, etc.

Autre option, le coussin que tu places entre tes jambes et avec lequel tu peux caresser ton sexe ou encore le coin de fauteuil arrondi contre lequel tu peux te frotter.

Tu peux également trouver ton bonheur dans le monde des sextoys. Certains petits vibromasseurs se placent dans les sous-vêtements et se pilotent avec une télécommande. Tu peux aussi coller un gode ventouse sur une surface plane et l’utiliser à ta guise en te frottant ou te pénétrant. Autre idée, les «fuck machines» (clairement pas Easyjet) qui s’utilisent sans les mains, certaines t’encouragent même pendant la masturbation.

Sur ce, on te souhaite un tout bel été, avec ou sans les mains!



Camille Beziane, spécialiste en santé sexuelle, responsable de l’association les Klamydia’s

Aline Alzetta-Tatone, sexologue, co-fondatrice du Refuge-Neuchâtel