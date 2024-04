Testostérone et suivi gynéco

«Je suis une personne non binaire assignée femme à la naissance et je commence à prendre de la testostérone. Ai-je encore besoin d’un suivi gynéco?»

Merci pour cette question!

Pour y répondre, nous nous appuyons sur le guide du safer sex pour les personnes trans. L’essentiel en quelques mots: prendre de la testostérone ne dispense pas d’un suivi gynécologique.

Quel que soit le sexe assigné à la naissance, le suivi gynéco est recommandé pour toute personne ayant: des seins, une vulve, un vagin, un utérus ou des ovaires. Si tu as des douleurs, sensations désagréables, démangeaisons, boutons ou si tu perçois des changements inhabituels dans l’un de ces organes, il est très important de consulter rapidement, sans attendre l’éventuel prochain rendez-vous. La fréquence des rendez-vous en l’absence de symptômes est à discuter avec la·le·x gynéco.

Attention: les traitements hormonaux ne sont pas une contraception! Il est donc possible d’être fertile même sous traitement à base de testostérone et en l’absence de menstruations.

Outre le contrôle de la santé des organes mentionnés plus haut, une visite chez la·le·x gynéco peut te permettre de faire des dépistages pour les infections sexuellement transmissibles, de parler de ta santé sexuelle (voire, si tu le sens, de sexualité), de contraception, d’un potentiel désir d’enfant, etc.

Cependant, tou·te·x·s les gynécos ne se valent, heureusement et malheureusement, pas. Il est important d’en trouver un·e·x avec qui tu te sens à l’aise. Tu peux te faire recommander des gynécos friendly et compétent·e·x·s, par exemple auprès d’associations de la communauté trans et non binaire. Nous te souhaitons une bonne visite.



Aline Alzetta-Tatone, sexologue, co-fondatrice du Refuge-Neuchâtel Aline Alzetta-Tatone, sexologue, co-fondatrice du Refuge-Neuchâtel

Camille Beziane, spécialiste en santé sexuelle, responsable de l’association les Klamydia’s Camille Beziane, spécialiste en santé sexuelle, responsable de l’association les Klamydia’s

avec le concours de Sylvan Berrut, du Pôle trans du Checkpoint Vaud (PROFA).