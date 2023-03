J’ai des sextoys et je ne suis pas sûre de savoir comment les entretenir…

Merci de nous avoir invité⸱x⸱es dans le monde fascinant des sextoys! Que tes jouets sexuels

Que tes jouets sexuels soient en verre, en bois, en silicone, en forme de canne, de canard, de dauphin⸱e⸱x ou de taupe (si si, ça existe!), ils nécessitent certaines précautions d’entretien. Ces dernières figurent dans la notice d’utilisation que tu as peut-être conservée.

Contrairement à ce que l’on entend souvent, le savon ne nettoie pas bien les toys et peut même en endommager certains. Pour bien les entretenir, le mieux est d’utiliser un désinfectant adapté pour les sextoys que l’on trouvera notamment dans les sex-shops, certaines drogueries ou en ligne. Après la désinfection, il est important de rincer le toy à l’eau avant de s’en servir (sinon ça risque de piquer et de déstabiliser la flore locale). L’autre possibilité, en l’absence de désinfectant, consiste à recouvrir le sextoy d’un préservatif à remplacer à chaque changement d’orifice et de partenaire.

De plus, le meilleur allié du toy est souvent le lubrifiant, car il contribue au confort des muqueuses et permet d’éviter les lésions qui augmentent le risque d’infection. Une fois ces précautions prises, à toi de jouer!

Oh, et encore deux petits conseils pour celleux qui nous ont confié qu’iels lavaient leur sextoy dans le lave-vaisselle: n’oubliez pas d’enlever les éventuelles piles et de le sortir avant de recevoir vos parents…

Camille Beziane, responsable de l’association les Klamydia’s

Zoé Blanc-Scuderi, sexologue et directrice de SexopraxiS