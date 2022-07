Les renardes lesbiennes et gothiques enflamment le web

Easme et Mala sont deux renardes noires recueillies séparément par le refuge SaveAFox à Faribault au Minnesota. Toutes les deux ont noué de forts liens: elles sont ravies de se retrouver tous les matins, partagent leurs jouets et leur nourriture et s’occupent l’une de l’autre comme elles ne le font avec aucun autre animal. Récemment, Easme a dû être isolée quelques jours pour soigner une blessure à la patte. Et, lorsqu’elle a pu enfin sortir, Mala a couru vers elle et toutes les deux se sont poursuivies pour fêter joyeusement leurs retrouvailles.

Leur histoire a ému le web et inspiré un fan art désormais incontournable de la communauté queer.