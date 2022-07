Amazon retire de la vente des produits LGBTIQ+ aux Émirats Arabes Unis

Le New York Times relate que suite à des pressions du gouvernement émirati, la multinationale de Seattle a retiré plusieurs produits de son magasin en ligne. Parmi les produits concernés, on retrouve des coques de protections pour téléphones portables et des broches aux couleurs de l’arc-en-ciel, des binders ou bandes de compressions pour la poitrine mais aussi des livres tels que My Lesbian Experience With Loneliness de Nagata Kabi, Genre Queer écrit par Maia Kobabe ou encore l’ouvrage de Roxane Gay intitulé Bad Feminist. Nicole Pampe, porte-parole du groupe Amazon précise que l’entreprise «reste convaincue que les droits des personnes LGBTIQ+ doivent être protégés.» Elle note cependant que «les magasins en ligne d’Amazon doivent respecter les lois et régulations locales des pays dans lesquels l’entreprise est active.»

Cette décision de la part du géant américain relance le débat autour de l’accessibilité à du contenu jugé sensible par certains gouvernements conservateurs. Amazon n’est pas un cas isolé. Netflix a déjà censuré par le passé des scènes ou des programmes entiers dans certains pays tels que le Vietnam ou l’Arabie Saoudite. En 2021, Apple et Google ont quant à eux retiré de leurs catalogues russes une application de vote mise en ligne par l’opposition au gouvernement de Poutine.