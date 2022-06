Les Pépites de juin de Vagin Pirate

070 Shake

Skin and Bones



Par où commencer pour parler de la rappeuse américaine 070 Shake? Qu’on a rarement entendu quelqu’un·e·x avec un flow autant reconnaissable? Que ses instrus nous font planer comme jaja? Qu’on est accro à ses hits qu’on écoute en boucle jusqu’à l’épuisement? Qu’on hallucine quand elle nous pose une collab avec Madonna (oui oui, celle-là même).

Notre conseil si vous ne connaissez pas encore: allez écouter son premier album Modus Vivendi sorti en 2020, allez ensuite voir les clips de ses nouveaux singles Skin and Bones et Web. Ainsi, on pourra toutes se réjouir ensemble de la sortie de son deuxième album le 3 juin prochain, You Can’t Kill Me.

Vagin Pirate décolle à chaque fois qu’elle entend la chanson Under The Moon et adore stalker 070 Shake avec sa meuf Kehlani (oui oui, celle-là même) sur les réseaux.

Suzane

Clit is good

Clit is good, c’est le single de Suzane sorti au mois d’avril. Dans ce titre, on parle de masturbation au féminin, oh la la que c’est bon! Ce nouveau single est accompagné d’un clip qui a fait du bruit! Ce petit bijou visuel réalisé par la très talentueuse photographe Charlotte Abramow censuré quelques jours à peine après sa sortie est interdit aux moins de 18 ans sur YouTube. Le tabou autour du plaisir féminin que Suzane souhaitait mettre en avant prend alors tout son sens. Dans cette vidéo réalisée avec beaucoup d’intelligence, tout est suggéré, aucune image choquante et pourtant cette censure… On n’a qu’une seule recommandation, filez sur votre compte YouTube et kiffez ces trois minutes de plaisir féminin aux côtés de Déborah Lukumuena, Kit Picamoles et Victoria Abril. Et une dernière chose, on espère vous voir nombreux·se·x·s vous ambiancer sur ce son lors de son passage aux Docks en décembre!

https://www.youtube.com/watch?v=WoX4adG2RbA

$afia Bahmed-Schwartz

Escape Game



Si vous n’avez encore jamais entendu parlé de $afia Bahmed-Schwartz, on vous invite à filer sur sa page Insta, genre là maintenant (@safiabahmedschwartz)! C’est beau, n’est-ce pas? Aujourd’hui, on vous parle du projet musical de Safia. En effet, en plus de réaliser ces sublimes peintures bleues, l’artiste évolue dans le domaine de la musique, de la photographie et de la vidéo. Son single Escape Game est sorti au mois de mai, il sera présent sur son album EMO ICON prévu pour le 10 juin 2022. Dans ce clip, Safia est l’héroïne virtuelle de son propre jeu. Sa mission: échapper aux tracas du quotidien.

Vagin Pirate adore l’univers 3D décalé de ce clip, le son pop rap et garde en tête ce refrain «Escape game, plus qu’hier moins que demain».

Kaash Paige

Girlfriend



Kaash Paige est une artiste R&B américaine qui s’est fait connaître sur TikTok et Soundcloud avant de signer chez DefJam. Elle vient de sortir son nouveau single Girlfriend, parfait pour le soleil d’été qui pointe son nez. C’est smooth et efficace.