Vagin pirate: les pépites de mai

Donna Missal

In the mirror, in the night

In the mirror, in the night, c’est le nom du dernier EP de l’artiste américaine Donna Missal, coproduit par Sega Bodega et Mura Masa. L’EP est un bijou de pop planante et mélancolique amplifié par un travail précis de vocodeurs et synthétiseurs. Un univers qui nous fait même penser à Imogen Heap par moment. C’est doux, vulnérable, franc et beaucoup trop court!

Vagin Pirate a un crush particulier pour la chanson (to me) your face is love et son rythme drum & bass garage des nineties.

Donna Missal – (to me) your face is love

HAAi

Baby, We’re Ascending

Teneil Throssell, plus connue sous le nom de HAAi est une dj et productrice australienne installée à Londres. On attend avec grande impatience la sortie de son nouvel album Baby, We’re Ascending, le 27 mai prochain. Pour patienter, elle nous a déjà offert deux excellents singles, Bodies of Water et Purple Jelly Disc.

Vagin Pirate piétine d’avance de la voir en live cet été en festival et vous invite à aller vous ambiancer sur le Boiler Room enregistré chez elle pendant le confinement.

HAAi | Boiler Room: Streaming From Isolation | #3

Les nuits bleues

Anne-Fleur Multon

Anne-Fleur Multon nous livre son premier roman pour adultes, Les nuits bleues. Un récit fort et poignant sur une histoire d’amour commençant au début du confinement à Paris. L’autrice nous invite à partager sa rencontre avec Sara, la difficulté d’un amour confiné, mais nous dévoile aussi toute l’ingéniosité mise en place pour rendre cette rencontre magique et unique. Une découverte virtuelle de l’autre, à travers des échanges de SMS et photos, puis la rencontre tant espérée, le désir des corps, des odeurs, enfin rassasié. Dans cet ouvrage, on parlera de sexe, de corps, d’amour, d’envie de liberté, de vie fantasmée et de passion.

Vagin Pirate a aimé dévorer ce livre d’une traite, à mi-chemin entre le voyeurisme et la pudeur. L’amour lesbien est si beau!

Well Well Well

La revue lesbienne

Le souhait de Well Well Well est de proposer une revue destinée à toutes les lesbiennes. Introduite en 2014 grâce à un financement participatif et sans publicité, la revue Well a sorti au mois de mars son 4e numéro. Pour la couverture de ce numéro, l’autrice et militante Roxane Gay donne une interview sur ses combats et la visibilité des femmes queer noires. On y trouve aussi un dossier ultra complet, qui est au cœur de ce numéro, sur l’histoire de la presse lesbienne des années 70 à nos jours, de quoi montrer que plus que jamais nous avons besoin de ces espaces médias destinés entièrement aux lesbiennes. C’est donc très émues que nous avons découvert le parcours de tant de militantes courageuses qui nous laisse un magnifique héritage. On y parle aussi culture, musique, livre, militantisme. Bref courrez l’acheter!

Vénus s’épilait-elle la chatte?

Le podcast

Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais à l’occasion de la sortie d’un nouvel épisode, on avait envie de partager avec vous notre admiration pour ce podcast qui déconstruit l’histoire de l’art occidental. Il y a un an, Vénus le podcast se penchait sur Picasso, un portrait révoltant, mais peu surprenant de ce pervers narcissique et misogyne.

Le nouvel épisode, Les sacrifiées du romantisme, nous parle du mouvement romantique au début du 19e siècle. Les personnages historiques, mythologiques ou romanesques féminins y sont sans cesse sacrifiés, victimisés et vulnérabilisés. On en apprend notamment plus sur le personnage de Sapho, poétesse de l’antiquité grecque, une des plus ancienne lesbienne de l’histoire. L’histoire écrite par les hommes et pour les hommes tente de nous faire croire qu’elle se serait suicidée pour l’amour d’un homme. Les romantiques font de Sapho une hétérosexuelle, qui s’inscrit donc dans un paysage d’invisibilisation et d’homophobie. Extrait du podcast à propos du suicide de Sapho: «Je pense à une oeuvre particulièrement gratinée de Charles Dugasseau, où l’on voit Sapho en train de sauter (d’une falaise) avec les seins à l’air, signe manifeste de désespoir comme chacun sait.» Of course Charles!!!

On vous recommande l’écoute de cet épisode et de tous les autres. C’est ultra bien fait et documenté, hyper accessible, même sans notion d’histoire de l’art et on apprend énormément!

Chloe Moriondo

Puppy Love

En 2021, Chloe Moriondo avait sorti son deuxième album Blood Bunny, une petite bombe de chansons pop agrémentée de riffs rock encensé par la critique. Iel revient maintenant avec un EP à thématique canine, Puppy Love! Le single Sammy, cute et entraînant, est accompagné d’un clip mettant en scène… Sammy, le chien de Chloe Moriondo, cute on vous dit!

Vagin Pirate aime aussi la reprise du Dog days are over de Queen Florence Welsh sur cet EP.