Les pépites de décembre-janvier

On finit l’année en beauté avec une sélection aux petits oignons, de l’électro-drama-dyke, une série militante sur les violences faites aux femmes, une BD lesbienne, du blues pour les longues soirées d’hiver, une bande son qui décoiffe, une pointe de rock queer, des sons militants et engagés et une touche de chanson française! On vous fait un gros hug si consenti, les Fêtes c’est pas cool pour tout le monde, on espère que ces pépites vous apporteront un peu de réconfort et on a hâte de vous retrouver en 2022.



Léonie Pernet, Hard Billy

Après trois ans d’absence, Léonie Pernet débarque avec son nouveau clip Hard Billy, premier extrait de son album, Le Cirque de Consolation, paru le 19 novembre. Sans surprise, Léonie Pernet signe son retour tout en image avec un clip hypnotique et saisissant. Cette vidéo nous envoûte à travers les pas de danseurs masqués du Burkina Faso, du Mali, du Togo et de la Côte d’Ivoire. Ces images nous viennent directement de Mask Collective, un projet de sauvegarde du patrimoine du masque.

Vagin Pirate aime la mélancolie musicale couplée à la force de la gabber, mariage unique et parfait que Léonie Pernet nous propose à chaque fois avec beaucoup d’adresse.







H24, série Arte

Cette nouvelle série Arte nous livre 24 courts métrages sur les violences faites aux femmes. Chaque épisode de 4 minutes est un réel coup de poing, les thématiques sont abordées de manière frontale et sans détour, et toutes ces histoires sont inspirées de faits réels. Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme, c’est ça, les violences verbales, physiques, sexuelles, morales, raciales. C’est une photographie grand-angle des diverses formes d’abus dont les femmes sont victimes chaque jour. Portés par un casting 5 étoiles, des autrices talentueuses et des réalisations léchées, ces films sont une ode à la sororité et à la liberté. Petit bonus, l’ensemble de la musique a été créé pour cette série par Léonie Pernet.

«Il nous faut cette urgence, quand c’est une femme qui crie, de prendre sa défense, qu’elle soit transgenre ou cis.»

Vagin Pirate aime particulièrement l’épisode 12H, Le cri défendu, réalisé par la génialissime Charlotte Abramow, écrit par Jo Güstin et interprété par Déborah Lukumuena.





A Pink Story, Kate Charlesworth

Nous voilà embarquées dans un voyage qui débute dans les années 50 dans le Yorkshire au Royaume-Uni. Kate Charlesworth nous parle ici des luttes LGBTIQ+, d’invisibilité lesbienne, de coming-out, des années sida, des modèles que l’on cherche lorsque l’on se sent seule face à l’homosexualité sur fond de politique et d’histoire. Ce roman graphique est puissant et riche tant sur son travail de recherche que sur l’intime, à lire d’une traite bien au chaud sous sa couette.

Vagin Pirate aime la qualité des dessins, des collages qui font vivre cet ouvrage et la richesse du contenu qui nous en apprend tant sur nos aînées lesbiennes.

Rebeka Warrior, Showgirl, the play

Si vous avez loupé la sublime pièce de Marlène Saldana et Jonathan Drillet, Showgirl, pas de panique, vous allez pouvoir vous déhancher sur la bande-son exaltante de la pièce pendant les Fêtes. L’entier de la production musicale a été écrit par Rebeka Warrior et est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming. Cette balade musicale à la fois inquiétante et dansante nous transporte dans une rave queer, le tout sublimé par la voix de Marlène Saldana.

Vagin Pirate aime Julia Lanoë encore et toujours pour sautiller, nous trémousser et avoir envie de tout péter!





Natalia M. King, Woman Mind Of My Own

Natalia M. King revient avec un 7e album, petit bijou de blues, soul et folk. On retrouve sur cet album le titre gospel LBGTIQ+, Aka Chosen, manifeste puissant contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et la couleur de peau. On voyage avec ces 9 titres sur les routes américaines, avec justesse et émotion.

Vagin Pirate aime la diversité musicale et notamment se laisser porter par le talent de cette guitariste à travers des sons blues et queer.





Queen Cult, A Song About Consent

Queen Cult c’est un groupe de rock anglais fier de son identité LGBTIQ+, qui clame ses messages queer et politiques à travers des hymnes pop-rock explosifs. Leur nouveau single A Song About Consent, parle des défis que les femmes doivent relever chaque jour face au regard des hommes. Le titre s’insurge contre la culture de la culpabilisation des victimes et l’attente de la société selon laquelle il appartient aux femmes de changer leur comportement pour être en sécurité, plutôt que de demander des comptes aux auteurs d’abus.



Vagin Pirate aime le come-back pop-rock des années 2010 qui déferle sur 2021 et qui ne semble pas prêt de s’arrêter. Pour être honnête, on est à deux doigts de ressortir nos ceintures à clous.

Alter Boy, Act Of God

Originaire d’Australie, Alter Boy est un groupe de six personnes, dont trois sourd·e·x·s et malentendant·e·x·s. Interprété en Auslan (langue des signes australienne), leur musique pop sombre a pour but de mettre en lumière la façon dont les personnes sourdes et malentendantes peuvent expérimenter le pouvoir de la musique. Leurs performances live mettent en scène des corps transgenres qui semblent défier le retard de l’industrie musicale en matière de représentation et d’inclusion. Le single Act Of God est un bijou de dark pop planante qui traite des difficultés intériorisées par les personnes sourdes et malentendantes dans un monde où règne l’injonction à la «normalité».

Vagin Pirate aime la music video du titre In Death We Wed, qui met en scène Laura Bullock, interprète totalement sourde. Laura enlève son appareil auditif et sa prothèse cochléaire, et entame la chanson en silence et uniquement en auslan.





P.R2B, Rayons Gamma

Pauline Rambeau de Baralon, ou plus connue sous l’acronyme P.R2B, a récemment sorti son premier album, Rayons Gamma. On y retrouve notamment son titre phare La Chanson du Bal, et onze nouveaux titres. Son répertoire oscille toujours entre chansons françaises, sons électro et ambiance 80s. Son nouveau clip, titre éponyme de son album sorti le 22 octobre dernier, est une bouffée d’air frais entre ami·e·x·s, plein de soleil et d’amour.

Vagin Pirate aime la douceur de ses textes, et ce côté mélancolique mais ultra rassurant à la fois, un album au goût de gros câlin.