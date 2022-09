Futura: exploration helvétique en dix court-métrages

Rares sont les projets nationaux qui couvrent l’ensemble des régions linguistiques de la Suisse. C’est ce que propose Futura, fruit d’une collaboration réunissant Akka Films (Genève), Cinédokké (Tessin) et Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich), en coproduction avec les quatres groupes de médias publics RSI, la RTS, SRF et la SSR. Cette série est l’occasion de découvrir le point de vue de dix réalisateur·rice·x·s helvétique·x·s de moins de quarante ans. Nicolas Wadimoff, producteur chez Akka Films, nous explique: «Le choix de ces dix jeunes réalisateur·trice·s reflète la volonté d’écouter ce que ces voix ont à dire et de donner à voir leurs points de vue sur la société contemporaine. Les jeunes cinéastes ont quelque chose à raconter; iels le font au moyen de nouvelles écritures, ce qui ne les empêche pas de toucher un large public avec leurs histoires.»

Ava est incontestablement l’un de nos coups de cœur de cet ambitieux projet helvétique. On y découvre le parcours genevois d’Ava, jeune personne trans non-binaire de 30 ans. La «peintresse et écrivaine de jour», selon ses propres mots, laisse parfois place à Moon, son alter drag. Le court-métrage donne la parole aux deux facettes de cette même personne pour décrire la réalité complexe de cette artiste nourrie par les communautés drag et trans*. Youssef Youssef, le réalisateur passé par la Central Saint Martin de Londres et la HEAD de Genève, explique sa démarche: «Je pense clairement qu’on participe à un nouveau courant. Que ce soit au niveau de la forme, des sujets et de la façon de traiter les différents thèmes. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais je dirais qu’on est plus ouvert·e·x·s, qu’on a davantage de conscience politique et que la génération à venir est encore plus ouverte que nous!»

Au-delà de ce court-métrage fort, la collection Futura propose de partir à la rencontre de neuf autres personnalités helvétiques, comme autant de regards singuliers sur la Suisse contemporaine.

Ces dix court-métrages seront diffusés en première dans le cadre du Zurich Film Festival le 28 septembre et disponible dès ce jour-là en français, allemand et italien sur la plateforme gratuite Play Suisse.