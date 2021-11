Après son single Wanna Dance sorti cet été, Laura Scaglia a publié son album visuel le 16 novembre. Intitulé The Calling, l’ambitieux projet alliant musique et cinéma aborde des thématiques fortes et personnelles pour l’artiste engagée. Trois mots-clés à retenir pour apprécier pleinement son œuvre: l’inclusion, la tolérance et la diversité.

La qualité que je préfère chez une femme

Son naturel.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Je garde souvent longtemps mes amitiés. Les gens peuvent évoluer, mais le fond reste. Par fond, j’entends les fréquences vibratoires. Et quand elles s’harmonisent, en général ça dure plus que le temps d’une chanson.

Mon occupation préférée

J’adore les nouvelles perspectives. J’ai constamment besoin de nouveaux défis, de stimuler d’autres parties de mon cerveau, de mon corps…

Là où je voudrais être en ce moment

En concert à Madison Square Garden devant 20’000 personnes.

Ma couleur préférée

Toutes, car chacune se révèle à travers les autres. La beauté du monde réside dans sa diversité.

Mes héroïnes dans la vie réelle

Les femmes de ma famille qui se sont battues pour le féminisme à travers l’émigration. C’est d’ailleurs la trame narrative de mon court-métrage, dans lequel même ma nonna est représentée!

Ce que je déteste par-dessus tout

Qu’on s’asseye sur mon lit.

Comment j’aimerais mourir

Je crois que seule meurt notre enveloppe charnelle.

Mon état d’esprit actuel

L’effervescence, car en pleine promo de mon projet artistique qui représente une charge intense, à tous les niveaux.

Ma devise favorite

«Be bold, be passionate, be you», soit en français: soyez audacieu·e·x·s, soyez passionné·e·x·s, soyez vous-même. Je crois que ce sont les trois ingrédients de l’épanouissement: suivre ses rêves avec détermination, puiser la source motrice que représente la passion, le tout en conservant son authenticité et ses valeurs.

