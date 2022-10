Attraction des astres

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Comme un ange, Régina Demina

«Savoir bien s’entourer, c’est tout un art», te rappellent les astres. Ce mois-ci, les personnes autour de toi seront déterminantes pour t’aider dans le développement d’un projet qui te tient à cœur. N’hésite pas à demander conseil aux personnes de confiance qui comprennent tes rêves. Ton sens de l’organisation et ta détermination feront le reste.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: God is a Woman, Ariana Grande

Certain·e·x·s font l’éloge de la lenteur, pas si con! Souvent, ralentir le rythme est synonyme de qualité et de profondeur. Tout en méditant ces préceptes, entends les astres qui te rassurent: «La lenteur d’un processus ne signifie pas son inertie.» La chance est de ton côté, prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment pour toi.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Let’s Do This Again, Jamie XX

Tel un volcan en pleine éruption, ta créativité explose. Tes bonnes idées séduisent ton entourage, qui n’a qu’une envie: te suivre dans ton délire. Le danger quand le cerveau est en ébullition, c’est de se disperser. La discipline n’est pas la meilleure amie des bonnes idées qui fusent! Qu’à cela ne tienne: «Note-les toutes religieusement afin de n’en perdre aucune», te suggèrent les astres.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Free, Florence + The Machine

«Prends de la hauteur!» t’encouragent les astres. Vus d’en haut et transposés dans une perspective plus large, tes tracas quotidiens te sembleront anecdotiques. Apprends de tes erreurs du passé pour moins stresser dans tes projets actuels. N’oublie pas que la peur est un frein paralysant. Quitte à tomber sept fois, tu te relèveras huit!

Verseau

21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Break My Soul, Beyoncé

Il n’y a pas que le boulot dans la vie! Ne laisse pas ton ambition dévorer ta vie personnelle. Mis à rude épreuve, tes nerfs te remercieront. Quant à toi, tu apprécieras la spontanéité retrouvée avec tes ami·e·x·s sans prévoir six mois à l’avance. Pour repartir de bon pied, les astres te conseillent de renouer avec une activité sportive régulière.

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Monday, The Regrettes

Pas encore complètement remis·e·x de tes émotions estivales, c’est le bordel dans ta tête. Tu laisses traîner des vieux dossiers qui te semblent une montagne administrative. C’est pas si grave. «Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui», te scandent les astres. Une fois dissipée cette brume passagère, tu te sentiras d’attaque pour entamer une année 2023 pleine de nouveaux défis.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Sorry Not Sorry, Demi Levato

Ton enthousiasme débordant n’est pas toujours compris. Songe à baisser d’un ton pour ménager les susceptibilités autour de toi, qui ont tendance à confondre tes convictions avec de l’agressivité. «Plutôt que t’enfermer dans ta tour d’ivoire pour tout faire tout·e·x seul·e·x, entoure-toi cette fois de personnes qui sauront amplifier ta voix», stratégisent les astres.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Savage, Megan Thee Stallion

Tu n’es pas du genre à lâcher ta proie. Cette ténacité te vaut d’intimider certaines personnes dans ta vie personnelle et professionnelle. Si tu n’as peur de rien, fais gaffe toutefois à ne pas traumatiser tout le monde sur ton passage. Souviens-toi que ton aplomb à toute épreuve n’est pas donné à tous·tes·x. «Faire preuve de souplesse en phase de négociation porte souvent ces fruits, surtout en Suisse» te murmurent les astres.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Scarlett, Holly Humberstone

Un petit coup de mou se fait ressentir, mets ça sur le compte du changement de saison. «Rien de tel qu’une cueillette aux champignons suivie d’une bonne sieste pour recharger les batteries avant l’automne», météorisent les astres à ton encontre. À tête reposée, tu relativiseras avec philosophie, et la confiance en toi reprendra enfin l’ascenseur vers le haut.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: As It Was, Harry Styles

À force de tout vouloir faire tout·e·x seul·e·x, tu as perdu ton aptitude à déléguer. C’est pourtant le maître-mot pour toi cet automne. Et cela ne se fera pas sans crise, tes collègues ont, elleux aussi, perdu l’habitude! Une fois la confiance retrouvée, tout devrait rentrer dans l’ordre. «Cerise sur le gâteau, un nouveau contrat et une rencontre déterminante ne sont pas exclus à la fin du mois», exultent les astres.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Dream On, Aerosmith

La période est propice à la réalisation d’un rêve. Fonce! Veille à respecter les délais, et tout se déroulera harmonieusement. Dans cette phase très créative, les astres te mettent en garde: «Il est important de partager tes idées avec des personnes de confiance, tout en les protégeant afin d’éviter le plagiat.» Il va falloir jouer stratégiquement, tu en es tout à fait capable.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Virgo’s Groove, Beyoncé

Ton audace et ton culot sont de retour! Après avoir reconnecté avec ta créativité pure cet été, tu ne crains pas de te lancer dans des projets grandioses. En pleine possession de tes moyens, tu n’oublies pas les leçons du passé et avances avec finesse et intelligence. Longtemps mis en berne à cause de trahisons et de certaines blessures à vif, ton instinct te guide. «Tu peux y aller les yeux fermés», affirment les astres.