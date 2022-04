La tête dans les étoiles – l’horoscope d’avril

Bélier 21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Kerosene, Joesef

Il n’y a pas de mal à être ambitieux·se! Déterminé·e·x à tout rafler sur ton passage, tu fonces tête baissée vers le succès sans laisser aucune chance à tes adversaires. Le bémol, c’est que dans cette course effrénée, tu ne t’accordes aucun temps pour ta vie sentimentale et sexuelle. Dans un monde idéal, l’un ne devrait pas empêcher l’autre.

Taureau 21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Get Free , Lana Del Rey

Tu croules sous le poids de la charge mentale qui te plombe le moral. Tu te mets trop de pression pour honorer tes responsabilités. Et si tu lâchais un peu de lest, juste un peu? Le vertige de l’imprévu, le charme de la spontanéité et l’attrait de l’inconnu n’ont pas terminé de t’ensorceler. Laisse-toi aller, «free your mind and the rest will follow»!

Gémeaux 21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Survivor , Destiny’s Child

Il y a du changement de cap dans l’air! Marre du ronron quotidien sans surprise, tu fantasmes l’idée de tout envoyer balader. Le moment est venu de passer à l’action. Il n’y a aucune raison de te plier aux règles des autres quand tu pourrais instaurer les tiennes! Ce vent de liberté pourrait te pousser dans une contrée lointaine qui t’a toujours fait rêver.

Cancer 22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Truth Hurts , Lizzo

Tu as décidé de dire tout haut ce que tu penses tout bas, ton honnêteté force l’admiration autour de toi. Par contre, le revers de la médaille est parfois grinçant, voire violent dans certains cas. Sois conscient·e·x que tout le monde n’est pas prêt·e·x à entendre tes vérités toutes crues. Le conseil des étoiles: sois ferme et doux·ce à la fois.

Lion 23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Trop beau , Lomepal

A force d’essuyer des plâtres, on a tendance à se méfier des bonnes nouvelles qui semblent trop belles pour être vraies. Pourtant, c’est le cas pour toi en ce moment. Les propositions alléchantes arrivent de tous les côtés, ce qui est toujours mieux que le calme plat, tu en conviendras. Ton flair infaillible saura te guider dans le bon sens.

Vierge 23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Fight The Power , Public Enemy

Ta nature anxieuse a tendance à te jouer des tours. Rassure-toi, tout va bien. Tous les efforts fournis ces derniers mois finissent par trouver écho autour de toi, on fait confiance à ta créativité, on la recherche. On te sollicite enfin pour tes bonnes idées sans vouloir se les approprier. C’est l’heure de la reconnaissance. Dans la foulée, pense à prendre des vacances, tu as besoin!

Balance 23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Equinoxe 5 , Jean-Michel Jarre C’est l’éveil des sens!

Ton besoin de séduire te fait un peu perdre la tête, profites-en pleinement, ça fait du bien. Porté·e·x par cet élan, ton charisme fait des ravages. Au passage, tu seras excellent·e·x pour négocier et convaincre tes proches et tes collègues. Fais attention à ne pas être aveuglé·e·x par la vanité de voir le monde se bousculer à ton portillon.

Scorpion 23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: These Boots Are Made For Walkin’ , Nancy Sinatra

Vautre-toi dans le bonheur d’être écouté·e·x, aimé·e·x de tes proches et apprécié·e·x de tes collègues. Après les crève-coeurs, rançon de la jalousie que ta réussite suscite autour de toi, tes ailes ont fini par repousser pour t’envoler vers d’autres cieux professionnels. A la clé, tu embrasseras de nouveaux défis que tu sauras relever haut la main.

Sagittaire 23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Simply The Best , Tina Turner

Après une longue période de doute, c’est une véritable renaissance. Premier·e·x étonné·e·x de voir tes propos pris en compte et au sérieux, tu te sens vulnérable et mis à nu comme un livre ouvert. Les vieux réflexes ont parfois la peau dure et cela atteste de ton authenticité. Vas-y fonce, entreprends, séduis prends la place qui est la tienne: n°1.

Capricorne 22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Slow, Kylie Minogue

Tu as besoin de temps pour peser les pour et les contre avant de prendre la bonne décision. Ce n’est pas une tare. Prends ce temps, ne te laisse pas impressionner par ton entourage et stressé par ton agenda. Tu avances à ton propre rythme et c’est ainsi que tu construis ton empire identitaire et professionnel. Vois haut, vois loin, vois grand.

Verseau 21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Sadeness , Enigma

Le danger t’a toujours attiré·e·x et tu aimes jouer avec le feu. Heureusement, tu peux compter sur ta santé rutilante et un organisme qui se régénère rapidement après les excès. Surtout, tu tiens le cap grâce à ton mental infaillible. Entre tes zones d’ombre et la lumière dans laquelle tu éclates, tu domines le monde tel un·e·x guerrier·ère·x solitaire.

Poissons 20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Fun Tonight , Lady Gaga

La solution lorsqu’on oscille entre des hauts et des bas, comme c’est le cas pour toi en ce moment: prendre de la distance pour que les choses t’atteignent moins frontalement. Cette distance te permet de retrouver ton humour, un atout de séduction duquel tu sais généralement tirer le meilleur parti. Ton optimisme l’emportera sur les humeurs noires.