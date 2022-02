La tête dans les étoiles, l’horoscope du mois

Verseau

21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Roar, Katy Perry

Remonté·e·x à bloc et imperturbable, tu es déterminé·e·x à commencer ta propre révolution, enfin! Tu n’as plus de temps à perdre. Dans ces prémices de nettoyage du printemps, tu tranches dans le vif, prêt·e·x à la grande razzia. Comme garde rapprochée, tu ne conserve que les personnes qui te veulent réellement du bien. Et tu as bien raison.

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: I’m Coming Out, Diana Ross

Arrondir les angles avec diplomatie pour ne pas heurter les mentalités? Ménager ton entourage en te mettant en sourdine, c’est terminé. Boosté·e·x par ta résolution principale pour 2022, tu as décidé de ne plus te pourrir la vie avec les petites tensions quotidiennes qui découlent de la politesse hypocrite. Cette année on va t’entendre et tout te paraîtra plus fluide, limpide. Vas-y, plus fort!

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Breathe, Kylie Minogue

On est qu’au mois de février et tu as la tête dans le guidon, investi·e·x corps et âme dans ton travail. Éteindre plusieurs feux à la fois c’est bien, l’état d’urgence est électrisant, mais le stress n’est jamais bon. Reprends ton souffle et souviens-toi que le job est moins important que ta santé, physique et mentale.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals

Ton besoin d’ensorceler est à nouveau en harmonie avec ton pouvoir de séduction. Tu commences l’année en trombe! Et comme tu n’en es pas à ton coup d’essai, tu n’es pas sans savoir qu’à ce jeu-là, tu joues à l’excès, voire jusqu’à l’épuisement. La passion suspend le temps, raccourcit les nuits, sublime les jours. Quant au réveil, il est parfois brutal. Mais ça aussi, tu le sais déjà.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Ohio, Isabelle Adjani

Tiraillé·e·x entre tes bouffées exaltées et tes états d’âme crépusculaires, tu jongles avec tes humeurs changeantes. Rassure-toi, cette instabilité n’est que passagère. Si tes sentiments romanesques pèsent sur ton moral, ils font également tout ton charme. Paradoxalement, au job, tout n’est que luxe, calme et volupté. Avec un bonus ou une promotion à la clé.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Opportunities (Let’s Make Lots of Money), Pet Shop Boys

Tes neurones tournent à plein régime, ta créativité pétarade. Conséquence de cet état de grâce intellectuel, tu trouves solution rapidement à tout, même à tout ce qui te semblait insoluble jusqu’ici. Attiré par ton charisme bouillonnant, ton entourage te sollicite. Forcément. Garde la tête froide, ne t’éparpille pas et n’oublie pas de prendre soin de toi.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Orinoco Flow, Enya

Tu ne te sens pas au top de ta forme, c’est le blues hivernal… avant le printemps! En attendant, au moindre signe de stress, lâche tout. Au lieu de broyer du noir et pour y voir plus clair, passe en revue tes rêves et fixe-toi des objectifs pour atteindre ceux que tu souhaites réaliser cette année. Pour commencer, concentre-toi sur ce qui te fait plaisir et ignore le reste.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Future, Madonna

On abandonne les petits tracas du passé et on se tourne radieusement vers l’avenir: voilà une posture qui sied à merveille à ton état d’esprit actuel. Une période de décisions s’ouvre à toi, tu sauras prendre les bonnes en te fiant à ton propre instinct. Mais pour te rafraîchir les idées, commence par te ressourcer en prenant soin de toi et de ton corps.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Money, Money, Money, Abba

Jackpot! Une rentrée d’argent imprévue pourrait bien te tomber dessus. Cela pourrait aussi bien être un contrat qui rapporte gros. Dans tous les cas, le mois est propice aux transactions financières. Comme au Monopoly, il va donc falloir jouer malin pour décrocher le pompon. La clé pour optimiser tes chances? Une bonne hygiène de vie. Et des vitamines.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Bills, Bills, Bills, Destiny’s Child/strong>

C’est le grand chambardement, tu mets de l’ordre dans ta paperasse, tu fais le tri dans tes factures, tu règles tes dettes. Même si ce n’est pas l’activité la plus excitante, tu apprécies de voir se dissiper les charges mentales que tu trainais depuis longtemps. Ce reset administratif libère ton esprit pour d’autres projets plus créatifs. Fonce!

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Umbrella, Rihanna

La solitude est un moyen de se ressourcer, pas un refuge! Seul·e·x, on rêvasse. Mais pour réaliser nos rêves, il faut être bien entouré·e·x, pour être plus fort·e·x et pour éviter de faire des erreurs. Cette période est propice à la réalisation de grands projets pour toi, tes ami·e·x te soutiennent. Grâce à elleux, tu te sens pousser des ailes.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Celebration, Kool & The Gang

L’enthousiasme et l’énergie que tu mets dans tes activités te reviennent au centuple: tu triomphes en ce début d’année! Sûr·e·x de toi, tu te sens inspiré·e·x à explorer de nouvelles voies jamais empruntées jusqu’ici. Fais confiance à ton instinct! Conséquence de cette période survoltée, tu te sens épuisé·e·x par moments. Le sport pourrait bien pallier ces chutes de tension.