La tête dans les étoiles

Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Ta chanson du mois: Je t’aime mélancolie, Mylène Farmer

Marre des casse-pieds ou simple vague-à-l’âme? Tu entres dans la nouvelle année comme d’autres entament une retraite silencieuse. Il n’est pas question de tenter de combattre tes humeurs même les plus cotonneuses. Écoute plutôt la petite voix au fond de toi qui te rappelle que c’est précisément dans ces moments-là que fait irruption ta créativité. Sans limite. Ne crains pas non plus ton besoin de solitude et considère-le au contraire comme la voie de l’apaisement de l’âme.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Ta chanson du mois: C’est la ouate, Caroline Loeb

Grosse fatigue en vue: rien de plus normal après l’année que tu viens de passer en mode roller coaster. Tu vas recharger tes batteries à bloc pendant le break de Noël, les vacances c’est fait pour ça. Ton tempérament de battant·e·x et ton mental imperturbable feront le reste. Tu remets les compteurs à zéro et il se pourrait bien que tes résolutions de bonne hygiène de vie ne fondent pas comme neige au soleil dès le 5 janvier. En commençant l’année du bon pied, rien ne te résistera en 2022, parole des astres!

Verseau

20 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Limit To Your Love, James Blake

(Re)connaître tes propres limites, ne pas les enfreindre par trop d’enthousiasme au risque de te cramer les ailes, ne plus te laisser guider par ce besoin viscéral d’être aimé·e·x qui te fait parfois dire oui quand tu penses non, tel est ton défi en cette fin 2021 et début d’année prochaine. Tu constateras plus rapidement que tu ne le penses que face à cet enjeu personnel, tu as beaucoup plus à gagner qu’à y perdre. Et tout le reste te paraîtra plus fluide et léger.

Poisson

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Shake The Disease, Depeche Mode

Ronronner dans ta zone de confort bien entouré·e·x de ta famille choisie, c’est réconfortant, surtout pendant cette période de l’année. Accorde-toi cette trêve. Mais prépare-toi à mieux te faire comprendre hors de ton cercle rapproché, celles et ceux avec qui tu passes tes journées à étudier ou à travailler. N’oublie pas que si tes idées sont claires dans ta tête, ce n’est pas forcément le cas pour tes collègues.

Bélier

21 mars – 19 avril

Ta chanson du mois: No Scrubs, TLC

La concurrence fait rage, derrière les sourires se cachent souvent les dents longues de tes adversaires. Tu en as vu d’autres et tu sais qu’il est possible d’arriver à ses fins sans écraser les autres. Fort·e·x de ton expérience, fais tourner ton instinct à plein régime. Sors ton radar à hypocrites et n’hésite pas à laisser ces dernier·e·x·s sur le bord de la route. Par contre, n’oublie jamais que tu peux compter sur tes vrai·e·x·s ami·e·x·s.

Taureau

20 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Happiness, ​​Goldfrapp

Finalement, ton ciel se dégage et les turbulences des mois précédents se calment. Tu surfes sur les bonnes ondes, vois comme cela te réussit! Ton élan positif face à la vie te le rend bien, tout le monde a envie de ta compagnie. Urbain, en chalet ou au soleil, tu croules déjà sous les propositions de Nouvel An entre ami·e·x·s. Porté·e·x par ce bon mood, tu renoues avec ta vie sociale réelle, loin de la toxicité des réseaux sociaux.

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Born This Way, Lady Gaga

Tu commences l’année en pleine forme! Tout roule pour toi, ton charme opère. Ta vie professionnelle pourrait bien profiter du tourbillon de ta séduction massive avec un nouveau contrat en vue avant le printemps. Éternelle alliée de ta bonne humeur et conséquence de l’accumulation des repas de fêtes en fin d’année, ta gourmandise a tendance à redessiner les contours de ta silhouette athlétique. Et alors? On ne t’aime pas moins pour autant, ne sois pas trop dur·e·x avec toi-même.

Cancer

21 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Happiness Is An Option, Pet Shop Boys

Tu t’es déjà demandé pourquoi on te rabâche si souvent cette histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein? Avoue, tu as parfois cette fâcheuse tendance à cacher ta joie. Sans jouer à la police de la joie de vivre, les astres te conseillent de commencer l’année en la mordant à pleine dents plutôt qu’avec défiance. Surtout qu’à bien y regarder, tout ne va pas si mal. Pose-toi un moment pour constater la force de ton mental à toute épreuve.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Ford Mustang, Serge Gainsbourg

Comme tout bolide rutilant, tu fais régulièrement des services pour t’assurer que ta machinerie interne et externe reste au top pour continuer ton ascension. Ton charisme flamboyant, ta créativité rugissante et ta puissance de grosse cylindrée t’emmènent à toute berzingue au top en ce début d’année qui démarre sur les chapeaux de roue. Roooooooaaaaor!

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Fight The Power, Public Enemy

Né·e·x sous l’étoile de la justice, tu te montres impatient·e·x pour qu’elle soit faite à ton compte et autour de toi. C’est ton talon d’Achille. Plus le temps passe, moins tu as de tolérance pour la déloyauté, l’hypocrisie et les coups bas. Pourtant, tu sais que la justice est complexe. Arme-toi donc de patience, tout finira par rentrer dans l’ordre à force d’assiduité, de clairvoyance et d’un comportement que tu t’imposes exemplaire.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: I Deserve It, Madonna

Tu n’as même plus à te baisser pour récolter les fruits cultivés avec la passion qui t’anime: on te les ramasse pour t’en proposer une sélection de premier choix. Tu te verras offrir des propositions alléchantes ces prochaines semaines, faites sur mesure et à la hauteur de ton talent. Ta créativité rayonne loin à la ronde, ce qui pourrait faire des envieu·ses·x, voire des jalou·ses·x. Ne te laisse pas intimider par les mauvaises langues, trace ta route sous ta bonne étoile.

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Ta chanson du mois: Survivor, Destiny’s Child

Conséquence de ces derniers mois en dent de scie, entre des hauts vertigineux suivis de bas abyssaux dans ta vie, tu te sens épuisé·e·x, au bout du rouleau. Tous les signaux sont là pour te prouver l’urgence de faire un break pour te requinquer. Reset. Profite de ce temps rien que pour toi pour faire le point et entamer une cure de vitamines. En bonus, songe à une activité qui t’aiderait à remonter la pente, comme faire de la musique par exemple.