La tête dans les étoiles

Scorpion 23 octobre – 21 novembre

Ta chanson du mois: Ordinary World, Duran Duran

Quelques discordances avec ton entourage se font sentir. Ce n’est pas la première fois. Alors contrairement aux épisodes précédents, fais preuve d’indulgence plutôt que d’autorité, qui ne fait que crisper tout le monde autour de toi. Il en faudra plus qu’un désaccord pour fragiliser les relations qui comptent pour toi. Souviens-toi que montrer que tu les aimes n’est pas un aveu de faiblesse.

Sagittaire 22 novembre – 21 décembre

Ta chanson du mois: How Deep Is Your Love, The Bee Gees

Ton besoin viscéral de séduire est de retour, c’est le grand jeu! Ami·e·x·s, collègues, amant·e·x·s, famille, tu veux ensorceler tout ce qui t’entoure. Le danger, c’est que le rouleau compresseur de charme a tendance à te faire brûler des étapes. Conseil pratique, médite ce proverbe italien: chi va piano va sano e va lontano. Soit en français: qui avance à bon rythme, avance sainement et loin.

Capricorne 22 décembre – 19 janvier

Ta chanson du mois: 9 to 5, Dolly Parton

Tempéraments de feu et eaux dormantes ne résistent pas à ta fougue. Garde un peu de cette énergie dans tes dossiers en cours, quelques signes de fatigue apparaissent. Rien de grave, la fin de l’année approche. En améliorant ton organisation, tu atteindras le rythme de croisière, bien plus confortable que l’hystérie des urgences de dernière minute.

Verseau 20 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: My Heart Will Go On, Céline Dion

Drama! Drama! Drama! La moindre contrariété et hop, c’est la tragédie. Ce n’est pas que tu t’y complais, au contraire tu en souffres. La solution pour tenir les tourments à distance? L’humour, le plus proche allié du drame. Jamais loin des grands cris de désolation, le fou rire a l’avantage de donner du baume au cœur tout en relaxant les zygomatiques.

Poisson 19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Tomber 7 fois, Mylène Farmer

Tomber sept fois, se relever huit. Mine de rien, ce petit haïku japonais s’avère d’une grande utilité. La quête de résilience est très à la mode par les temps qui courent et cela pourrait t’aider à surmonter ton sentiment d’échec actuel. Surtout que les astres sont sur le point de bénir tes nouveaux projets. Aie confiance en ta bonne étoile, elle scintille plus que jamais!

Bélier 21 mars – 19 avril

Ta chanson du mois: The Old Man’s Back Again (Dedicated To The Neo-Stalinist Regime), Scott Walker

Bah, alors! C’est quoi cette crise d’autoritarisme? Avoue que ça ne te réussit pas trop d’agir en despote, tu cumules les maladresses et tu froisses tout le monde autour de toi. Stop. Retrouve ton art d’arrondir les angles, c’est ainsi que tu arrives à tes fins de toute façon. Quant au mélodrame, ça fonctionne mieux à l’opéra qu’au bureau, non?

Taureau 20 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Shout, Tears For Fears

Tu n’es pas en relation et tu ne le regrettes pas? Tu as bien raison, tu es épargné·e·x des astres qui s’acharnent sur les couples en ce moment. Pas de répit, du matin au soir, le terrain est explosif. Vite, une pause. Il faut dire que tu as une sacrée pression au boulot. Délègue! Surtout, ne garde pas toutes ces tensions intérieures, crier très fort est libérateur, surtout seul·e·x au milieu de la nature!

Gémeaux 21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Toxic, Britney Spears

Comme les amours, les potes vont et viennent. Mais les véritables amitiés résistent à tout, rassure-toi. Il est temps de mettre un terme à une relation toxique. Ta vie sentimentale est pleine de rebondissements, laisse-toi aller! Cela pourrait t’emmener très loin, même dans un pays lointain. Tu progresses dans tous les domaines et te distingues par tes compétences pleinement reconnues.

Cancer 21 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Michael Jackson

C’est le mois des négociations, il va falloir agir prudemment et intelligemment. Un contrat en passe d’être signé pourrait bien t’amener vers une plus grande stabilité professionnelle et financière. Ton entourage est très attentionné, te couvre de petits cadeaux. Tu bénéficies de la rançon de ta bienveillance naturelle et ton empathie envers les autres. Profite!

Lion 23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Get Up 10, Cardi B

Travail, travail, travail. Tu n’as que ce mot-là à la bouche et ton ambition est dévorante. Cela pourrait bien commencer à agacer ton entourage, qui se sent un peu délaissé. D’ailleurs, tu as du mal à gérer le stress généré. Lâche du lest! Prends le temps de réfléchir à ta carrière et demande-toi si le jeu en vaut vraiment la chandelle. La réponse sera sans détour.

Vierge 23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: She Works Hard For The Money, Donna Summer

Le moment est venu de passer de l’ombre à la lumière, tu en as toutes les qualités. Ta crainte du devant de la scène sera vite volatilisée! En couple, l’argent demeure une discussion houleuse, il est difficile de trouver un terrain d’entente. Ces questions ne sont pas taboues, n’hésite pas à en parler à des personnes de confiance autour de vous, la solution est souvent plus simple qu’il n’y paraît.

Balance 23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: New Rules, Dua Lipa

Marre de la routine du quotidien, tu rêves de passion. C’est ton tempérament romanesque qui revient au galop! C’est l’heure de vérité: te morfondre dans ta zone de confort, ou laisser libre cours à tes inspirations les plus folles. Sache que ta sortie de l’ombre où tu as tendance à te terrer dépendra de tes choix. En bonus, tu retrouveras également ton tonus.