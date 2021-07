La tête dans les étoiles

Cancer

21 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Boule de Flipper, Corynne Charby

Marre du train-train quotidien, de tout penser à deux dans d'interminables négociations? Tes envies de sortir de ta cage et de prendre le large pourraient se concrétiser pendant les semaines à venir. L'aventure, où plutôt les aventures, se trouvent au coin de la rue. Jette un oeil sur ton back catalogue, un·e·x pourrait bien refaire surface.

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Sexy and I Know It, LMFAO

À défaut d’un été pluvieux, le tien sera harmonieux si tu es en couple. Vos vacances pourraient d’ailleurs bien sceller votre union façon lune de miel. Si au contraire, tu te sens plus léger·e·x en te sentant libre de tes mouvements, sois-en certain·e·x, cet été tu n’auras qu’à te baisser pour ramasser. Personne ne résiste à ton magnétisme sexuel.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Boys, Sabrina

Avec toi le drame n’est jamais loin. Il faut toutefois reconnaître ta capacité à raviver la flamme dans ton couple, quand tu n’es pas d’humeur à semer la discorde. Si tu es hors relation, souviens-toi qu’en été, tous les chemins mènent à la plage, même les plus broussailleux. À toi les petits coins tranquilles pour les plaisirs en plein air.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: I Feel Love, Donna Summer

Toi qui pensais pouvoir profiter pleinement de la belle saison pour rallonger la liste de tes plans sans lendemain, tu ne te trompes pas. Par contre, ce que tu n’avais pas prévu risque bien de te tomber dessus: dans le flux incessant de tes conquêtes, il en est une à laquelle tu t’attacheras rapidement. Coup de foudre en perspective.

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Ta chanson du mois: Relax, Take It Easy, Mika

Sois honnête avec toi-même: après ton entourage, tu commences à t’auto-saouler avec ta susceptibilité. Relax! C’est la crise, OK. Mais le moment est venu de comprendre qu’admettre tes torts n’est pas forcément un aveu de faiblesse. T’affirmer toi-même ne signifie pas écraser les autres. Malgré la période de turbulence, ton pouvoir érotique est au beau fixe.

Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Ta chanson du mois: All The Lovers, Kylie Minogue

Cela fait un moment que l’idée est dans l’air: ouvrir votre couple pour multiplier et renouveler les plaisirs. Cet été, vous faites le grand saut, main dans la main. Cette effervescence des sens agit également sur les personnes allergiques à l’idée du couple. Ton summer of love ressemblera à la pyramide humaine du classique de Kylie.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Ta chanson du mois: Hot In Herre, Tiga

Après des mois camouflé·e·x derrière ton masque sanitaire, ta libido est boostée par les températures estivales. Prévois de sortir léger·e·x, les deux prochains mois s’annoncent torrides. En couple aussi, tu retrouves enfin la complicité qui vous faisait faux bond depuis quelque temps. Vos retrouvailles et projets d’avenir font bon ménage.

Verseau

20 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Between The Lines, Robyn

En quête d’équilibre et de volupté, continue de courir les événements culturels, tu y croiseras nombreux·se·x de tes semblables qui recherchent la même chose que toi. Qui plus est, ton flair te met naturellement sur le chemin de personnes pas farouches, de la trempe des âmes romanesques et aventureuses, comme ça, vite fait, entre deux portes…

Poisson

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Wannabe, Spice Girls

Ton besoin d’échange est comblé en juillet. Comme il n’y a pas que le cul dans la vie, tu seras ravi de savourer également des espaces de complicité avec tes ami·e·x·s et tes amant·e·x·s. La grâce de ces instants partagés n’a pas de prix, tu en profites enfin pleinement sans projection. Seul l’instant présent compte à tes yeux et tu as bien raison.

Bélier

21 mars – 19 avril

Ta chanson du mois: Lunatic, Gazebo

Tu es lunatique et tes humeurs en dents de scie te jouent des tours socialement. Mais plus forte que tout, ton envie de fun triomphe dans un savant mélange d’exotisme et d’extases sexuelles. Lâche tout, laisse-toi aller à tes instincts les plus basiques, tu ne pourras qu’apprécier l’effet boomerang sur tes humeurs variables.

Taureau

20 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Midnight Sky, Miley Cyrus

En couple ou pas, tu navigues sereinement au rythme de croisière de ton été placé sous le signe du feel good. Cette attitude positive décuple ton pouvoir de séduction, à tel point que tu pourrais même en faire une devise. Les tourments peuvent bien attendre, et la vie est trop courte pour se la gâcher avec des tracas inutiles.

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Sea, Sex & Sun, Serge Gainsbourg

Sous le soleil exactement, comme la chanson de Gainsbourg. C’est là, dardé·e·x par ses rayons, que tu t’adonnes aux corps-à-corps les plus torrides, en couple ou à plusieurs. Pas d’engagement, encore moins de promesses. Mais du plaisir, en abondance, partagé et consenti. Et ça tombe bien, plus on a, plus on en veut!