La tête dans les étoiles

Poissons

19 février – 20 mars

Libre·x·s sur le marché et les apps de drague, le temps est venu de laisser votre timidité légendaire au placard pour montrer votre tempérament de feu. En couple, il va falloir redoubler d’imagination pour rompre avec le traintrain quotidien. Côté job, vous faites preuve d’audace sur la longueur pour un projet qui vous tient à cœur, maintenez le cap. Quant à votre santé, optez pour de bonnes petites bouffes préparées avec amour plutôt que des snacks vite faits, ça requinque. Votre charisme naturel et votre dynamisme se verront décuplés de pareil bon traitement pour votre corps et âme.

Bélier

21 mars – 19 avril

Rien ni personne ne résiste à votre charme, votre sex-appeal fait des ravages sur votre passage. Même topo au boulot, ou vous êtes prêt·e·x·s à déplacer des montagnes et ça vous réussit. Toutefois, prenez garde à ne pas vous faire entourlouper par une personne malintentionnée. Les fumeur·euse·x·s en quête de booster pourraient bien arrêter la cigarette et se mettre à manger bio.

Taureau

20 avril – 20 mai

Votre tempérament fougueux refait des siennes au sein de votre couple. Restez à l’écoute pour rester constructif·ve·x·s. Single, le coup de foudre se cache peut-être au coin de la rue, gardez l’œil alerte ! En attendant, vous cartonnez dans votre vie professionnelle, tout vous réussit comme vous l’aviez prévu. Rien de tel que le sport et la relaxation pour lâcher la pression.



Gémeaux

21 mai – 20 juin

Non, vous n’hallucinez pas : tous les regards se retournent sur votre passage. En couple, votre niveau d’exigence aurait tendance à vous frustrer, commencez par montrer l’exemple si vous souhaitez que votre partenaire se surpasse à votre égard. Côté finances, une promotion doublée d’une augmentation de salaire n’est pas impossible. À vous de jouer. En attendant le printemps, privilégiez les activités en plein air. Rien de tel qu’une rando pour maintenir le niveau d’énergie et d’inspiration !



Cancer

21 juin – 22 juillet

Stop aux scènes de ménage, on se réconcilie en couple. Les autres, libre comme l’air, vous n’êtes pas pressé·e·x·s de vous ranger à deux et c’est tant mieux, profitez ! Côté tirelire, un budget un peu ric-rac s’impose pour éviter de s’endetter avant l’été. Le moral qui flanche ? Remontez la pente en vous bichonnant à coup de petits plats gourmands et réconfortants.

Lion

23 juillet – 22 août

Votre pouvoir de séduction est au beau fixe. Par contre, pour les personnes en couple, essayez de rompre avec cette sale manie de vous mettre en compèt’ avec votre partenaire, ça devient lassant à la longue. Tout vous sourit au boulot avec une opportunité irrésistible et une augmentation de salaire en conséquence. La fatigue du début d’année se fait sentir? Une cure de vitamines s’impose pour mordre dans le printemps à pleines dents.



Vierge

23 août – 22 septembre

Entre engueulades et réconciliations, votre couple, c’est les montagnes russes! Faites gaffe à ne pas trop user votre partenaire. Les âmes solitaires pourraient bien devoir changer certaines vieilles habitudes, une rencontre amoureuse est imminente. La souplesse est de mise au boulot, où tout peut changer du jour au lendemain. Maintenez le cap, vous avez le bon état d’esprit. Le soleil vous manque cruellement, une cure de vitamines D vous aidera à patienter encore un peu.



Balance

23 septembre – 22 octobre

En couple, c’est tendu mais la complicité revient. Après l’orage, l’accalmie. Le bonheur de vos proches vous est cher, vous y accordez beaucoup de temps et d’énergie qui vous revient comme un boomerang. Côté finances personnelles, la période est propice à des placements judicieux, n’hésitez pas à demander conseil auprès d’une personne de confiance. N’oubliez pas pour autant de recharger vos batteries, durant un weekend à la campagne par exemple.



Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Vous êtes d’humeur débordante et cela vous réussit. En couple, vous déballez tout et les attentions que vous accordez à votre partenaire donneront du piquant à votre vie. Célibataire, vous n’avez que la fête en tête. Votre carrière traverse également une belle phase, encline à enrichir votre carnet d’adresses. L’humour sauve des vies, vous le savez bien. Votre tonus est le meilleur des alliés contre les bobos de l’existence, notamment les virus.



Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Le bilan provisoire de votre couple est positif, vous roucoulez au diapason. Si vous êtes sur le marché et que votre quête d’amour vous semble laborieuse, souvenez-vous qu’il n’y a rien de tel que la sincérité pour séduire. Tombez le masque, le reste suivra. Vous aviez quelque peu délaissé ce projet qui vous tenait tant à cœur ? Il est peut-être temps de le reconsidérer : l’heure est au changement de cap professionnel.



Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Célibataire, l’aventure c’est l’aventure ! Rien ne vous arrête. En couple, vous ne supportez plus qu’on vous dicte votre comportement et vous avez bien raison. Ça passe ou ça casse ! On ne vous le dira jamais assez, le tact et la diplomatie sont vos meilleurs atouts au travail. Usez-en pour arriver à vos fins. Pour vous détendre, comptez sur vos proches qui sauront vous changer les idées et recharger vos batteries pour relever tous les défis que vous vous êtes fixés !



Verseau

20 janvier – 18 février

Une rencontre pourrait déboucher sur une relation sérieuse, locale ou à longue distance. Prêt·e·x·s pour l’aventure romanesque ? En couple tout roule, vous êtes comblé·e·x·s. Un peu raplapla au boulot, de nouvelles responsabilités pourraient booster votre égo qui en a besoin. Côté santé, vous vous sentez infaillible et combattif·ve·x·s, vous n’avez pas tort. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes indestructible. Ménagez-vous et évitez de tomber dans les excès.

Illustration: Amina Belkasmi