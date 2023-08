Une d’ces couches!

Dr. Hazbi œuvre dans l’enseignement universitaire, l’économie, l’art et la politique. Son téléphone est bourré de réflexions qu'iel s'empresse de retranscrire, couche par couche.

Couche #78: J’ai animé un loto le mois passé à Lausanne et j’ai eu un gros kiffe. Généralement après mes concerts j’ai toujours de jeunes fans qui viennent me parler et j’adore ça. Mais là, après ce loto, j’ai eu des poussines retraitées et très apprêtées. J’avoue que ça a touché un nouveau bout de mon âme.

Couche #79: I want a summer love <3 On se kiffe pendant quelques mois et après on retourne à nos vies de célibataires. Couche #80: On parle souvent de care, de bienveillance et de communauté, mais à aucun moment on ne parle de la notion de don ou de sacrifice en Suisse (en Occident en général en fait). Conséquence: on n’aide l’autre que si on en a l’envie et l’énergie. On ne fait attention à l’autre que si on ne perd pas quelque chose en retour. Qui m’explique comment c’est censé fonctionner?

Couche #81: Ce manque de sacrifice a aussi pour conséquence qu’il est très difficile de parler de justice environnementale. T’as beau dire que ce qu’on consomme et ce qu’on fait ici en Suisse a un impact négatif ailleurs…ça entre par une oreille et ça ressort direct par l’autre.

Couche #82: Merci Cannelle pour ces deux années. J’ai commencé à aimer les chats grâce à toi.

Couche #83: Et je vous laisse passer un bon été avec une citation de Zona, une amie: «Les mecs c’est cool, mais les arbres c’est mieux.»