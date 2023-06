Poussière d’étoiles

Aymeric Dallinge s’amuse des mots et crée des ambiances saisies dans l’instant.

Mon amour,

Dans une nuit sombre d’hiver, vous avez été la lueur pour me réchauffer. Dans l’inattendu, je me suis laissé surprendre sans savoir que nos firmaments se croiseraient. Dès cet instant, nos lumières se sont unies pour ne laisser place qu’aux moments doux et aux paroles de l’amour. Votre apparition aura été celle d’une étoile filante.



Merci pour les mots délicats déposés à mes oreilles ainsi que vos doux baisers au creux de mon cou.

Merci pour la délicatesse de votre écoute et la richesse de votre présence.

Merci pour les observations stellaires lors des nuits d’été.

Merci pour les voûtes célestes créées au sein de vos bras.

Merci pour l’amour pleinement vécu et les songes effleurés par mon cœur.

Merci pour les parts de ciel offertes aux côtés des fleurs des champs.



Aujourd’hui, il est venu le temps de se laisser voguer séparément dans des contrées galactiques encore inconnues. Sachez que vous ne serez jamais très loin de mon cœur.



À nos rêves d’une nuit d’hiver qui peu à peu s’effaceront,

Je vous aime.