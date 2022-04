Asile LGBTIQ+ a besoin de votre soutien

En Romandie, les associations actives de soutien aux personnes en situation de migration forcée comme Asile LGBTIQ+ voient déjà leur travail s’intensifier depuis des années pour accompagner des refugié·e·x·s de toutes provenances, forcées de quitter de nombreux contextes et situations. Ces dernières semaines, la situation ukrainienne met en lumière des prises de conscience et élans de solidarité pour l’accueil des personnes fuyant la guerre. «La demande d’aide ne cesse de s’accroître, mais nous avons besoin de plus de fonds pour que la structure fonctionne pour tou·te·x·s», explique Marc Baumgartner, qui coordonne actuellement la recherche de fonds pour l’association. Asile LGBTIQ+ a donc lancé une campagne de soutien financier en ligne pour combler les besoins pour cette année. Une série de soirées de soutien à l’association est prévue avec un premier rendez-vous le jeudi 14 avril à l’Écurie, à Genève, puis un autre le 6 mai.

Des situations et besoins spécifiques

Actrice reconnue sur le terrain romand de l’accueil, Asile LGBTIQ+ propose un accompagnement crucial pour les personnes cumulant des vulnérabilités spécifiques. Non seulement au vu des contextes qu’elles ont été contraintes de quitter, mais aussi en regard des discriminations multiples (racistes, transphobes, homophobes), de l’invisibilité et de la précarité auxquelles elles peuvent faire face au quotidien sur le territoire suisse. L’association coordonne trois types d’interventions principales: une permanence d’accueil et d’accompagnement assure un suivi individuel et collectif des personnes concerné·e·x·s dans toutes leurs démarches quotidiennes (administratives, formation, emploi, logement etc). L’autre axe d’intervention consiste à sensibiliser les professionnel·le·x·s sur les enjeux LGBTIQ+ (juristes, centres d’accueil, travailleur·e·x·s sociaux, institutions etc.) qui sont en relation avec ces publics. Enfin, la troisième mission de l’association vise «à conscientiser la population et soutenir une communauté d’entraide entre les personnes concernées pour lutter contre l’isolement et l’invisibilité».

Développer ses actions

De plus en plus sollicitée dans le parcours d’asile des personnes pour qui elle se mobilise, Asile LGBTIQ+ ne tourne cependant pour l’instant qu’avec un seul poste partagé de coordination et d’animation socioculturelle à hauteur de 90%. Face à des demandes croissantes, sans davantage de fonds propres, la structure ne peut garantir un soutien solide et assurer le suivi et la coordination essentielle avec d’autres structures existantes. Encore moins développer ses projets d’aide à l’intégration et la participation sociale plus ambitieux. Structure ressource qui protège et appuie, Asile LGBTIQ+ ne cherche pas simplement à pérenniser un poste existant souvent lourd en charge émotionnelle. Elle favorise «la participation des personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée au sein même des structures fonctionnelles et décisionnelles de l’association». Asile LGBTQ+ entend également créer un autre poste afin d’être en mesure de développer ce lien social sur le terrain, pour des personnes qui doivent reconstruire localement. En ce sens, au-delà des aides actuelles ciblées pour les personnes LGBTIQ+ en provenance d’Ukraine qu’elle a commencé à accueillir, l’association a surtout besoin d’injecter des fonds propres pour la structure en soi, afin de pouvoir agir pour l’ensemble des personnes qu’elle suit déjà et continue d’accueillir, quelles que soient leurs histoires et parcours singuliers d’asile en Suisse romande.

Pour soutenir le travail de l’association :

https://www.lokalhelden.ch/fr/asile-lgbtiq

Plus d’infos

https://asile-lgbt.ch/

14 avril, soirée de soutien prix libre-Asile LGBTIQ+ @L’Ecurie – 18h-0h00

Repas, poésie, lecture thème astral, fanzines, performance, projection, DJX…

https://www.facebook.com/events/740174356970787?ref=newsfeed