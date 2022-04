Vagin Pirate: les pépites d’avril 2022

Kiffe ta race

Après le podcast le livre

Si vous ne connaissez pas encore le podcast Kiffe ta race de Rokhaya Diallo et Grace Ly, courrez écouter tous les épisodes! Ici les sujets traitant de racisme et de féminisme sont abordés par des personnes concernées qui nous éduquent sur leur problématique sociétale. En complément, un livre est sorti, afin d’explorer les questions raciales sans tabou, à l’intersection entre le témoignage personnel et l’analyse théorique.

Vagin Pirate aime la manière dont les sujets liés au racisme sont abordés de manière précise et accessible, et comme ce podcast nous fout une immense claque éducative.

Emily Wells

Regards to the End

Emily Wells, multi-instrumentiste américaine de formation classique en violon, sort Regards to the End. Pour produire cette œuvre pop orchestrale majestueuse, l’artiste s’est inspiré du combat des militant·e·x·s de la crise du sida, du réchauffement climatique et de son profond sentiment de voir le monde brûler sous nos yeux. Quand Wells parle de ses recherches pendant la conception de l’album, elle n’est pas avare en références; Kiki Smith, Félix González-Torres ou encore Jenny Holzer, sacré programme!

Vagin Pirate aime se laisser porter par la virtuosité de Emily Wells.

Sort Of

HBO Max

Sort Of est une série canadienne mettant en scène Sabi Mehboob, une personne non binaire tentant comme tout le monde de trouver un équilibre dans sa vie. Sabi jongle entre sa famille d’origine pakistanaise, son job de service dans un bar queer la nuit et son travail de nounou avec deux enfants la journée.

Entre sarcasme, tristesse et humour, la série se dévore rapidement et fait beaucoup de bien! Une belle leçon d’empowerment, qui nous rappelle l’importance d’être soi-même, quoi qu’il arrive dans la vie.

Vagin Pirate est accro et allume un cierge pour qu’on ait droit à une saison 2.

Ezra Furman

Point Me Toward the Real

Ezra Furman, c’est l‘auteure-compositrice-interprète américaine de génie qui nous a pondu les bandes originales des deux premières saisons de la série Sex Education! Elle sort ce printemps un nouveau single, Point Me Toward the Real, une lente ballade qui raconte la première nuit d’une personne après sa sortie d’un établissement psychiatrique.

Nous citons Ezra quand elle parle de sa chanson: «C’est une chanson qui parle de ce que l’on fait juste après un abus, une captivité ou quand on frôle la mort. Qui appelez-vous quand c’est censé être fini? Où allez-vous? Comment savoir ce que l’on veut?»

Vagin Pirate aime la chanson Love You So Bad et le talent sans faille d’Ezra pour raconter des histoires.

Culbute

Série ARTE

Avec Culbute, on parle des sexualités pendant 7 épisodes de 9 minutes. On parle de fétichisation, d’orgasme et de clichés. À travers les films, les livres, les séries, notre sexualité est sous influence en permanence et toutes ces images nourrissent notre inconscient. Dans cette série on aborde le consentement qui est souvent romantisé, de l’érotisation du viol sur les corps féminins ou encore de la queerisation des vilains de Disney. Pour analyser ces faits et concepts, nous retrouvons une brochette de spécialistes plus pointue·x·s les un·e·x·s que les autre·x·s. On y écoute notamment Iris Brey, Sam Bourcier, Rokhaya Diallo, Océan ou Rébecca Chaillon pour ne citer qu’elleux.

Vagin Pirate aime la réalisation pop et pointue de cette série. On va loin dans les analyses, mais de manière accessible et pour un très large public. Ce documentaire parlera autant aux ados qu’aux adultes, aux hommes* qu’aux femmes*.

Koffee

La relève du reggae féminin

Koffee est une jeune rappeuse prometteuse de 18 ans qui nous vient tout droit de Jamaïque. Sa musique est un mélange de musique traditionnelle jamaïcaine, de reggae et de hip-hop. Après un joli parcours dans son pays depuis 2018, la chanteuse a explosé aux États-Unis avec sa programmation au festival Coachella en Californie et la victoire en 2019 d’un Grammy Award dans la catégorie meilleur album reggae. Koffee aime penser que sa musique et son art peuvent faire évoluer les mentalités et changer le monde. Son flow nous emporte et on ne peut que vous recommander l’écoute de son album Gifted sorti le 25 mars 2022.

Vagin Pirate aime son énergie, son style et toute la positivité qu’elle dégage dans son clip Pull Up

Anne+ le film

Netflix

Les plus connectées des lesbiches connaissaient déjà la websérie Anne+ qui retrace les relations romantiques et sexuelles de sa protagoniste, Anne. Voici maintenant le film. Ce format nous permet d’aller un peu plus loin dans l’intime d’Anne, ses amis, les nuits queer à Amsterdam et sa relation avec sa compagne Sara. On n’est pas sur un grand film, mais sur un très bon divertissement du dimanche après-midi avec de super personnages. Spécial crush pour le personnage de Lou, interprété par l’acteurice non binaire Thorn de Vries.