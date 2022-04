Participez au panel suisse LGBTIQ+ 2022

Dirigé par la Dre Léïla Eisner (Université de Lausanne) et la Dre Tabea Hässler (Université de Zurich), le Panel Suisse LGBTIQ+ est une étude longitudinale visant à évaluer la situation des personnes LGBTIQ+ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersexes et queer) en Suisse à un rythme annuel.

Suivre les personnes au fil du temps permet de mieux comprendre comment les opinions et les niveaux de bien-être des individus évoluent au gré del’actualité de la société (p‧ex., extension de la loi anti-discrimination, légalisation du mariage pour les couples de même sexe).

Les informations récoltées via le Panel Suisse LGBTIQ+ ont des implications pratiques pour les personnes concernées, les personnes travaillant dans le contexte éducatif, les organisations à but non lucratif, les praticien·ne·x·s et les décideur·euse·x·s politiques souhaitant promouvoir la santé et l’intégration des personnes LGBTIQ+.

Cette année, le panel s’intéresse tout particulièrement aux expériences des personnes LGBTIQ+ en milieu professionnel/université/école, à leur santé et à leurs réactions aux récents changements juridiques (égalité du mariage/changement de marqueur genre facilité). Il vise également à savoir où les personnes LGBTIQ+ sont victimes de discrimination dans l’objectif de les soutenir.

Partagez vos expériences à propos de ces sujets et d’autres thématiques dans la quatrième enquête annuelle.