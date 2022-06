Perspectives ensoleillées: gagne un set d’été fruité et rafraîchissant!

Retire tes chaussettes et enfile ton maillot de bain! L’été est là et nous sommes ravis de profiter du plein air, des journées chaudes et des soirées agréables à l’extérieur ou sur une belle terrasse, des barbecues avec des ami(e)s et bien sûr d’un rafraîchissement pétillant.

L’été est coloré!

Cet été, plus de 80 événements Pride auront lieu dans l’espace germanophone. Si 50 000 personnes participent à chaque manifestation, cela représente quatre millions de voix en faveur des droits des personnes LGBTIQ!

Fruitée, fraîche et savoureuse Que serait un été sans pastèques? Celles-ci peuvent peser jusqu’à 20 kilos, sont composées à 95% d’eau et sont un excellent désaltérant. En outre, les pastèques ne contiennent que 24 calories pour 100 grammes. Idéales pour les chaudes journées d’été (et la silhouette)! Soit dit en passant, les pastèques ne sont pas un fruit, mais un légume. Elles appartiennent à la famille des cucurbitacées.

Keep it cool

Nous connaissons tous cette situation: l’atmosphère est étouffante au bureau, chaude à la maison et on aimerait s’enfermer dans le réfrigérateur. Ces astuces t’aideront à te rafraîchir un peu:

Cela peut paraître bizarre, mais c’est vraiment efficace: il suffit de mettre les pieds dans un seau d’eau, ça marche aussi au bureau!

Mets ton pyjama dans un sac en plastique et place-le au réfrigérateur une heure ou deux avant de te coucher

Prendre une douche chaude le soir. Ça ouvre les pores et empêche la chaleur de s’accumuler dans le corps.

Who let the dogs out?!

La période la plus chaude de l’été se situe entre le 23 juillet et le 23 août, appelée canicule, du latin «canis» (chien). Ces journées ne s’appellent pas ainsi car nous sommes paresseux comme des chiens à cause de la chaleur, mais en raison de la constellation du «Grand Chien». Elle apparaît à cette époque au firmament et est visible dans son intégralité jusqu’au 23 août. En conséquence: levez les yeux et observez les étoiles!

Ice, Ice, Baby!

C’est en Allemagne qu’est produit le plus de glace (517 millions de litres), mais les plus grands mangeurs se trouvent en Europe du Nord. Avec 12,5 kg de glace par tête et par an, les Estoniens en sont les plus grands consommateurs. En Suisse, la consommation par habitant atteint à peine quatre litres. Le parfum préféré: vanille! La glace à la vanille peut d’ailleurs être préparée très simplement sans machine à glace: mélanger du lait concentré sucré (environ 400 ml) avec de l’extrait de vanille ou une gousse de vanille grattée, fouetter un demi-litre de crème, mélanger délicatement le tout et le placer dans le compartiment de congélation pendant au moins 4 heures. D’ailleurs, en cas de brain freeze, place rapidement la langue contre le palais pour dégeler ton cerveau!

Fais un vœu!

Comme chaque année en août, nous pouvons observer les Perséides dans le ciel. Le maximum d’étoiles filantes sera atteint cette année dans la nuit du 12 au 13 août. Cet événement naturel unique est idéal pour une petite fête d’été nocturne: compte les étoiles avec des ami(e)s et fais un vœu!

Pas d’été sans boissons rafraîchissantes!

