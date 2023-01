Je n’aime pas l’aspect de ma vulve, que faire?

C’est courageux de poser cette question. Tu n’es de loin pas la seule personne ayant

C’est courageux de poser cette question. Tu n’es de loin pas la seule personne ayant une vulve à vivre ça. La société est pétrie de normes et les vulves n’y échappent pas. En fait, peu de parties du corps y échappent, sauf peut-être les coudes qui semblent intéresser peu de monde. Ces normes liées aux vulves sont souvent issues du porno mainstream, qui ne se distingue pas par une grande variété d’anatomies (ni de scénario d’ailleurs).

Et plus on compare nos corps aux corps normés, plus on risque de souffrir et de ne pas apprécier leur diversité et leur unicité. Toutes les vulves sont belles si on sait les regarder, la tienne aussi!

Des œuvres comme The Vulva Gallery ou Uvulva montrent l’étendue de la diversité vulvaire et nous permettent de refaçonner nos représentations en matière d’anatomie. Tu peux essayer d’apprécier la tienne en prenant le temps de vraiment la regarder. Après avoir lancé ta playlist préférée, tu peux t’installer confortablement avec un miroir et découvrir ta vulve. Tu peux te demander à quoi elle te fait penser: plutôt burger, chou chinois ou mille-feuilles? Peut-être que tu aimeras plus l’aspect de ta vulve après ce petit exercice, peut-être pas. Tu n’as pas besoin de la trouver belle pour aimer les sensations qu’elle te procure et peut-être que ce petit moment te donnera d’autres envies…

Camille Beziane, responsable de l’association les Klamydia’s

Zoé Blanc·Scuderi, sexologue et directrice de SexopraxiS