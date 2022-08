Quel·le·x aventurier·ère·x du sexe es-tu?

En répondant à ce quiz, tu vas pouvoir découvrir si tu es gardien·ne·x de la tradition, un·x·e explorateur·trice·x, un·e partageur·euse·x invétéré·e·x ou un·e conquistador de l’orgasme à répétition.

Coté sexualité, tu es du genre:

Confortable et rassurant, y’a rien de mieux On se titille et on voit. Qui ne tente rien n’a rien Faut que ça bouge, sinon je m’ennuie Chaque fois différemment, c’est ça, le cul

Envie de tester quelque chose de nouveau au lit:

Tu n’oses pas ça, qu’est ce qu’iel va penser de toi Tu vas explorer ce plaisir en mode solo Tu en parles directement, ça va lae chauffer Pas de bla bla, allons découvrir de nouveaux horizons

Pour toi, le porno c’est:

Si loin de la réalité Une bonne dose de fantasmes Une source d’inspirations coté positions Ta référence absolue, ton éducation, ton graal

Le partage, ça signifie que:

Tu n’as d’yeux que pour l’être aimé C’est ton jardin secret On fait tout ensemble, c’est le deal La liberté de s’amuser en dehors du couple

Ta moitié est à l’appart et tu te fais draguer en soirée juste avant de regagner tes pénates:

Tu es flatté·e·x, mais tu dois rentrer Tu acceptes l’invitation, y’a pas de mal à se faire du bien Tu expliques que tu es en couple et qu’il faut que vous en parliez avant Tu l’invites à rentrer avec toi, ce sera une surprise…à plusieurs c’est bien plus excitant et vous adorez expérimenter ensemble.

Le couple c’est bien, mais bon…:

Être solo, n’est pas une tannée… loin de là. Pas d’attache, moins de contraintes Ça n’empêche rien, l’attrait de la nouveauté, ça ne se refuse jamais Partager ta moitié avec d’autres, c’est kiffant Les orgies, c’est la vie… c’est goûter à tout le buffet à volonté

Quand dans une relation, un de tes trips sexuels ne fait pas partie du menu:

Ce n’est pas grave, on ne peut pas se retrouver sur tout Tu iras chercher ce plaisir ailleurs C’est l’occasion de faire découvrir de nouvelles sensations à l’autre Tu t’adaptes… hors de question de passer à côté d’un orgasme

Cet été, tu es invité à ta première orgie, quelle est ta réponse:

Merci mais ce n’est pas ma tasse de thé, j’ai tout ce qu’il me faut à la maison Il ne faut pas mourir bête. J’y passerai rapidos et on verra L’occasion de découvrir de nouveaux visages et bien plus Oh oui que j’en serai, depuis le temps que j’en ai envie

Si tu devais choisir un fétichisme, quel serait le tien:

Les sous-vêtements: porte-jarretelle, guêpière, string, pour explorer l’intime à travers la dentelle Le dress code worker: chemisier, tailleur, costard-cravate, salopette et tutti quanti Les matières avant tout: cuir, latex, néoprène et bien plus encore Un mélange de tout ça… plus on épluche l’oignon, plus les couches laissent l’imagination prendre le dessus

À la plage tu tombes sur des personnes qui baisent:

Tu passes ton chemin pour ne pas déranger Tu te mets à l’écart et tu regardes du coin de l’œil Tu te rapproches et tu mates Tu leur demandes si tu peux te joindre à elleux pour t’encanailler aussi

Dans une soirée, tu te fais dévorer du regard, quelle est ton attitude:

Tu vas taper la discute Tu lui rends l’appareil pour voir qui osera faire le premier pas Tu t’empresses de lui rouler une grosse pelle pour éviter tout malentendu Tu l’attires dans les chiottes, on ne va pas perdre notre temps en pacotilles

Le sexe pour que ça soit bon, ça se vit où:

Dans un lit, quelle question! Sous un porche, dans une cage d’escalier, en sachant que l’on peut se faire surprendre à n’importe quel instant Dans les WC, les vestiaires de salle de sport, les cabines d’essayage, discret mais accessibles Sur un balcon, en pleine nature, entre deux voitures. En gros aux sues et vues de tout le monde, tu ne sais pas te tenir

Quel est votre score?

Vous avez une majorité de 1

Conservateur·trice·x

On pourrait te ranger dans la case des indécrottables. Pour toi, les valeurs sûres sont garantes d’une sexualité épanouie avec la personne qui partage ton lit ou ta vie. Loin d’être rébarbatif·ve·x pour autant, tu es plutôt du genre à faire de ton duo une aventure de tous les moments. Tu ne laisses jamais retomber la passion qui t’anime, surtout quand il s’agit de sexe. Torride soit, mais tout en savoir-faire, attention et élégance. On ne se refait pas!

Vous avez une majorité de 2

Prospecteur·trice·x

L’expérience comme souffle de vie, voilà ton crédo. Tu es plutôt du genre à ne pas rester sur une impression mais à te laisser tenter par de nouveaux territoires. Ce qui te fait kiffer, c’est de flirter avec l’interdit, de vivre les choses pour ne pas souffrir de frustration. Tu oses là où d’autres jouent la carte de la bienséance. A la lisière de nouvelles sensations, tu avances à ton rythme pour ne pas passer à côté d’un bon plan, mais avec retenue. Si tu t’aventures quelque part, c’est que l’envie te guide… laisse toi faire.

Vous avez une majorité de 3

Donneur·se·x

La confiance en héritage. Ce qui te motive, c’est le partage en toute transparence. Tu n’es pas là pour faire des plans dans le dos de tes compagn·e·x·ons de route. Bien au contraire, c’est la communication qui fait le socle de ta liberté de pensée et de ton plaisir. En invitant à profiter ensemble de ce que la vie t’offre, tu t’épanouis pleinement autant sexuellement que personnellement. Pas de faux-semblants, tu sembles peut-être un peu cash à ne jamais rien vouloir cacher. Pas de mensonge, voilà le cocktail gagnant.

Vous avez une majorité de 4

Goulu·e·x

Tu dévores la vie, pas de gêne. Tu ne rechignes pas à faire des expériences intenses, à explorer tes limites. Ton objectif: prendre ton pied le plus souvent possible. La jouissance est ta quête ultime. Le sexe est un terrain de jeu qui se recompose en permanence dans lequel tu es un pion qui profite de chaque mouvement pour gagner des points, explorer des pratiques, découvrir sans cesse. Pour toi la quantité vaut plus que la qualité. Gourmand·e·x!